Giacca nera: 7 abbinamenti perfetti

Must have nel guardaroba di ogni donna, la giacca nera è un capo d’abbigliamento perfetto per abbinamenti versatili, per outfit classici o look stravaganti come insegnano le celebrities.

Si sposa alla perfezione con i jeans e una maglia a righe, ma anche con una gonna e una camicia bianca. Per l’ufficio si può abbinare il blazer a un paio di pantaloni, sia classici che dall’appeal più casual. Ideale anche con un modello longuette per un look elegante o cn un top di seta, per illuminare il décolleté.

Svariate le tipologie in cui si declina la giacca nera: può essere sia semplice a un bottone, magari con una scollatura ampia e dei revers sottili, che un doppiopetto più accollato o un modello tuxedo con revers di raso. Quando si acquista, è importante far attenzione che le spalle e la lunghezza delle maniche siano perfette.

Come portano le star la giacca nera? Scopriamo 7 abbinamenti perfetti rubati ad attrici e influencer.

L’outfit con la giacca nera di Jennifer Aniston

Super casual l’abbinamento scelto da Jennifer Aniston: per l’attrice con il blazer è ideale indossare pantaloni e t-shirt bianca. A completare l’outfit, ankle boot a punta neri e una tracolla Chanel.

Il look di Gilda Ambrosio

Gilda Ambrosio ha sfoggiato un look decisamente originale per partecipare alla sfilate milanesi. Insieme a una giacca oversize con revers ha indossato un crop top bianco e un paio di short da pugile rosa fucsia. Ai piedi, décolleté a punta bianche di Versace con calzettoni di spugna, sempre griffati.

Giacca nera: come la abbina Celine Dion

Celine Dion si conferma tra le più chic del panorama musicale. Per la cantante, gonna in organza gialla e tuxedo nero con revers bianchi di Ronald Van der Kemp, con un paio di pump colorate di Jimmy Choo ai piedi.

Hailey Baldwin: come indossa la giacca nera

È con una t-shirt portata come minidress di Maison Margiela che Hailey Baldwin ha abbinato una giacca nera di pelle oversize e stivali bianchi subito sotto al ginocchio.

L’outfit di Bella Hadid

Abbinamenti arditi anche per l’outfit di Bella Hadid. La top model ha mixato un look sportivo fatto di pants da ginnastica e sneakers nere con un crop top e una giacca sartoriale dal taglio maschile.

Meghan Markle: l’abbinamento della giacca nera

Lezione di stile per donne in gravidanza da Meghan Markle, che per partecipare alla tavola rotonda con il Queen’s Commonwealth Trust nella giornata internazionale della donna ha scelto un blazer di Alexander McQueen e lo ha abbinato a un mididress bianco e nero di Azzura, pump di Manolo Blahnik.

L’abbinamento di Chiara Ferragni

È di qualche anno fa l’outfit di Chiara Ferragni ancora tutto da copiare. Per lei total look Fendi con camicia bianca oversize indossata come chemisier, doppiopetto nero e cuissardes rossi.