Quali sono gli outfit classici che non passano di moda? Nell’armadio ognuno di noi ha capi d’abbigliamento fondamentali come camicie bianche e blazer che di stagione in stagione trovano nuova verve grazie ad abbinamenti sempre diversi.

Ci sono dei pezzi del guardaroba che sono la base su cui costruire il proprio capsule wardrobe e creare outfit classici che si confermano negli anni garanzia di eleganza e raffinatezza.

Un cappotto sartoriale, una t-shirt bianca, un tubino nero e un paio di jeans a gamba dritta nella loro essenzialità sono alleati preziosi per creare look impeccabili e sempre chic, perché basta cambiare gli accessori per passare con nonchalance dalla colazione all’aperitivo.

Ecco i capi d’abbigliamento con cui creare outfit classici che non passano mai di moda.