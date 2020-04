Maglia a righe: gli abbinamenti senza tempo

Pochi capi sono senza tempo come la maglia a righe, un classico del guardaroba con cui dar vita ad abbinamenti sempre nuovi.

La magia alla marinara è una delle bandiere dell’effortless chic, amata da sempre dalle parigine: nell’800 i marinai bretoni, di Saint Malo, sono i primi a indossare una maglione a righe, in cotone tricot (poiché l’identificazione sarebbe stata più semplice qualora un marinaio fosse caduto in acqua). Nel 1858 la Marina Francese lo adotta come uniforme ufficiale e inizialmente le strisce erano 21, come le vittorie di Napoleone.

A farne un pezzo cult la solita Mademoiselle: agli inizi del secolo scorso, Coco Chanel la inserisce nella sua collezione. Da lì la sua fortuna non ha conosciuto tramonto, aiutata anche dall’amore che ha sempre suscitato nelle celebrities (anche un artista come Picasso la adorava) e dalle mille ri-edizioni che ne ha fatto un patito dello stile marinaio come Jean Paul Gaultier. Gli outfit più belli? Vediamoli indossati dalle star.

Maglia a righe: come la indossa Kate Middleton

La Duchessa di Cambridge è una grande fan della maglia a righe. Alla regata inaugurale della King’s Cup a Cutty Sark, Kate Middleton ha indossato una maglia a righe bianche e blu in stile bretone e pantaloni con bottoni ai lati di L.K. Bennett. Ai piedi décolleté in suede blu a punta e tacco largo e clutch rossa per spezzare il blu dominante del look.

Abbinare la maglia a righe come Jacqueline Bisset

Insieme per le vie di Parigi, Angelina Jolie e Jacqueline Bisset hanno dato lezione di stile entrambe a righe; se l’attrice americana ha indossato un longdress a righe oblique, la splendida Jacqueline ha scelto un look bianco e rosso, con pantaloni bianchi e blazer di lino rosso. In beige e blu le inconfondibili slingback two tone di Chanel.

L’outfit di Liv Tyler

Deliziosa Liv Tyler con il suo maglione a maxi righe fucsia e nere di The Elder Statesman abbinato a pantaloni cropped neri. A completare il suo outfit super informale (e facile da copiare), ballerine di vernice a punta con cinturino e un secchiello di vimini.

Indossare la maglia a righe come Zoey Deutch

È di Miu Miu il maglione a righe indossato da Zoey Deutch con pantaloni a quadretti vichy bianchi e rossi, stivaletti bianchi e una borsa a spalla nera.

Camila Coelho: il look a righe

Camila Coelho è stata fotografata prima di entrare alla sfilata di Michael Kors, a New York, con una maglia a strisce nere e rosse, short neri indossati con calze nere velate e stivali al polpaccio nero.

Le righe secondo Emilia Clarke

Eleganza dégagé per Emilia Clarke a Londra, dove ha indossato un maglione di Rachel Comey a righe strutturato con toni marroni e dettagli neri abbinata a una gonna a tubino nera aderente allacciata in vita con una cintura nera, cappotto di cammello e stivali rossi bordeaux.

Il look a righe di Cecile Cassel

In occasione della sfilata Autunno-Inverno di Chanel, Cecile Cassel ha optato per un total look della maison, composto di un top crop a righe abbinato a un cardigan rosso, bianco e argentato e pantaloni a vita alta rossi, tenuti da una cinta sottile nera, come gli ankle boot di suede.