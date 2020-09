Giacche autunnali: i must have tra tendenze e grandi classici

Come ogni anno, con settembre arriva il momento di tirare fuori le giacche autunnali dal guardaroba: per scoprire se i modelli dello scorso anno potranno essere “riciclati” o se sarete costrette allo shopping, ecco una breve rassegna dei must have, tra tendenze e grandi classici con cui non potrete di certo sbagliare. La giacca e il blazer sono prima di tutto protagonisti assoluti dei look da ufficio di questa stagione, ma non solo.

Giovani e giovanissime, seguendo le fashion blogger e le proposte delle passerelle più amate, da Milano Moda Donna alla Paris Fashion Week, non hanno paura di mostrarsi sofisticate e originali al tempo stesso, abbinando la giacca a minigonna, short e sneakers. E, di contro, donne in carriera non disdegnato di dare un tocco casual o rock a tubino o spezzato scegliendo, per le occasioni meno formali, con una giacca di pelle o di jeans.

Tra i modelli più strutturati e gli oversize o la giacca a vestaglia, e tessuti avvolgenti, dal tweed all’immancabile velluto, ecco le giacche autunnali di cui non potrete fare a meno.

Blazer monopetto classico

Un modello ultra femminile, che si abbina bene a pantaloni slim e a gonne di tutte le lunghezze, corte, medie o lunghe. Abbiamo scelto un pezzo Patrizia Pepe dal fit non troppo aderente, per tutte, e dal fascino militare, grazie ai tre bottoni dorati che illuminano tutto il design del blazer in cady pesante. Prezzo 328 euro

Blazer a doppiopetto oversize

Senz’altro il modello preferito dalla redazione tra le giacche autunnali, per il suo essere effortless chic. L’abbinamento per il tempo libero? Con t-shirt, jeans sneakers. Il modello H&M ha la linea dritta, revers e tasche con pattina. Prezzo 29,99 euro

Giacca in tweed

Il tweed è un classico che può essere rivisitato per uno stile originale, come in questa giacca stile Caban (ma in versione attillata) di Pinko. La chiusura doppiopetto ha bottoni dorati in metallo personalizzati con logo uccellini Love Birds. Prezzo 360 euro

Giacca a vestaglia

Volete provare un look morbido e rilassato? Niente di meglio che questo capo spalla Stefanel. In viscosa stretch ha una chiusura a cintura e vestibilità – neanche a dirlo – comoda. Disponibile in panna e in nero. Prezzo 235 euro

Giacca di velluto

Un classico con cui è impossibile sbagliare: è la giacca di velluto. Da portare su jeans, gonne, pantaloni o in tailleur, è uno dei capi che non vediamo l’ora di tirare fuori dall’armadio con il primo freddo. Di Zara il blazer con colletto a revers, maniche lunghe, spalle segnate e tasche anteriori con patta. A parte, i pantaloni dritti in velluto. Prezzo 79,95 euro

Giacca di jeans

Sportiva, evergreen, facile da accostare, la giacca jeans non può mancare in un guardaroba capsula. Il modello Michael Kors è caratterizzato da un lavaggio blu d’ispirazione vintage e da un taglio casual che si abbina alla perfezione ad abiti e T-shirt. Prezzo 195 euro

Giacca in pelle

Volete dare un tocco rock all’outfit? Al posto della monopetto nera scegliete il classico “chiodo”, in pelle nera, ma anche colorata o in eco pelle. Ha bavero e cerniere da dure il modello tradizionale firmato Calvin Klein. Prezzo 429,99 su Zalando