I migliori giochi di società da regalare a Natale 2019

Sono economici e un’idea originale per fare i regali di Natale: i giochi di società sono un grande classico delle Feste e sono ben accetti da adulti e bambini che così possono giocare tutti insieme nei pomeriggi e nelle serate in casa. Per un Natale 2019 in compagnia di amici e parenti, vi consigliamo quelli che sono i migliori giochi di società da regalare. Sotto l’albero ci sono alternative per tutti i gusti e per tutte le età: giochi di strategia, di arguzia, di intelligenza o semplicemente sfide con la fortuna.

Negli ultimi anni i giochi da tavolo sono tornati di gran moda, alternando versioni tradizionali ad alcune più moderne.

Infatti, accanto ai più classici Monopoly e Scarabeo, aumentano i passatempi ispirati a film e serie tv, quali Harry Potter e Il trono di spade.

Molti giochi sono stati rivisti, con aggiunta di nuove regole e strategie, altri sono rimodernati nella veste grafica. La passione che unisce giocatori di ogni età rimane invece sempre la stessa. Ecco quindi i migliori giochi di società per adulti e bambini per Natale 2019.

I migliori giochi di società per adulti

Scoprite la nostra personale classifica dei migliori giochi di società per adulti, tra grandi classici e novità del Natale 2019.

Taboo

Il gioco di affinità e intuizione più noto al mondo, in questa nuova edizione contiene oltre 1000 nuove parole da indovinare. Lo scopo del gioco è quello di suggerire una parola ai propri compagni nel tempo consentito dalla clessidra. Attenzione però a non usare neppure una delle 5 parole taboo, pena l’eliminazione della carta.

Prezzo consigliato: 22,40 euro

Risk – Game of Thrones

Il Trono di Spade diventa un gioco da tavolo. I giocatori possono scegliere uno degli eserciti delle sette casate nobili, con tre modalità di gioco. Chi conquisterà il trono più famoso della tv?

Prezzo consigliato: 44,99 euro

Monopoly

Nuove pedine e nuova grafica per il gioco da tavolo per eccellenza. Il regalo perfetto, specie per chi ancora non lo ha nella sua collezione. Compra palazzi, società, affitta o vendi appartamenti, costruisci il tuo piccolo impero in città.

Prezzo consigliato: 29,90 euro

Cluedo

Il gioco perfetto per gli amanti del giallo. Scopri dove, come e da chi è stato commesso l’omicidio. Disponibile anche in versione da viaggio e Junior per i più piccoli.

Prezzo consigliato: 25,90 euro

Risiko!

Il gioco di strategie per eccellenza, oggi anche nella modalità Time Attack. Il tabellone tradizionale è accompagnato dalle nuove regole da torneo adottate nei campionati italiani.

Prezzo consigliato: 36,99 euro

Scarabeo

L’ultimo gioco di società che vi presentiamo è l’immancabile Scarabeo: 130 tessere in legno, blocchetti, quattro leggii, tabellone e nuovo elenco aggiornato delle sigle.

Prezzo consigliato: 29,99 euro

I migliori giochi di società per bambini e ragazzi

Scopriamo insieme i migliori giochi di società per bambini e ragazzi, perfetti per trascorrere il tempo in casa durante il periodo delle vacanze di Natale.

Jumanji

Gli anni ’90 sono tornati di moda, e senza dubbio Jumanji resta un classico per ragazzi. Scopo del gioco, ispirato al film del 1995, è di raggiungere per primi il centro del tabellone, lanciando il dado e decodificando i messaggi segreti contenuti sulle carte.

Prezzo consigliato: 35,99 euro

Harry Potter – Hogwarts Battle

Il regalo ideale per gli appassionati, grandi e piccini, di Harry Potter. Questo gioco da tavolo consiste in sette sfide, di difficoltà differente, contro il male. Ogni giocatore ha il suo mazzo di carte, con abilità, risorse e personaggi utili per completare tutte le battaglie.

Prezzo consigliato: 41,52 euro

Il gioco dell’oca

Un classico per tutti i bambini, Il gioco dell’oca torna in una versione più colorata prodotta da Clementoni. Le regole sono le classiche, bisogna arrivare alla casella numero 90 facendo attenzioni a insidie durante il percorso.

Prezzo consigliato: 12,90 euro

Indovina Chi?

Un gioco che non ha bisogno di presentazioni, con un nuovo tabellone e vecchi e nuovi volti. Scopo è, attraverso domande sulle caratteristiche fisiche, indovinare il personaggio sulla carta dell’avversario, abbassando, di volta in volta, le caselle dei volti che escludiamo.

Prezzo consigliato: 19,90 euro

Mercante in fiera

Un gioco adatto a tutta la famiglia, regole classiche e molto semplici. In questa nuova edizione è presente una doppia modalità di gioco, tradizionale e moderna. Consigliato da tutti i genitori su Amazon.

Prezzo consigliato: 12,90 euro

