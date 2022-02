Non è certo così che Giulia De Lellis aveva immaginato il suo compleanno: il 15 gennaio 2022, infatti, l’influencer ha spento 26 candeline da sola, chiusa in casa a causa del Covid-19, che l’ha costretta alla quarantena. Ma, non appena è guarita, ha festeggiato insieme ai suoi amici più cari e al fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Per l’occasione, infatti, GDL ha organizzato un party a tema Anni ’20. E il suo look ci ha fatto innamorare.

La ex tronista ha infatti sfoggiato un outfit in pieno stile Grande Gatsby, come lei stessa ha scritto su Instagram, con tanto di opera gloves in velluto nero. “Lasciatemi sognare“, ha scritto in una Instagram story, in cui mostra i guanti con un meraviglioso anello scintillante. Giulia De Lellis ha poi scelto un top firmato Yves Saint Laurent, sempre in velluto nero, con le spalline sottili e uno scollo profondissimo, impreziosito da una maxi fiocco con strass argentati. Il tutto abbinato ad un paio di shorts bianchi a palloncino della stessa maison, un boa di piume bianche e un paio di scarpe nere, con il tacco a spillo e la punta tempestata di strass (neanche a dirlo, griffate YSL).

Vi raccomandiamo... Il look scintillante di Paola Di Benedetto per la sua festa di compleanno

Un look che ha fatto impazzire i fan e che era perfettamente in tema con l’allestimento che la ex tronista ha scelto per la sua festa. Nella meravigliosa cornice dell’hotel St Regis di Roma, infatti, De Lellis (aiutata dall’organizzatore di eventi Steve Di Maio) ha creato una scenografia perfetta, ricca di decorazioni, fiori, candele e, soprattutto, piume bianche, che ci riportano immediatamente nei Roaring Twenties tanto amati dall’influencer. “Volevo regalare alle mie persone del cuore una serata leggera dopo questi ultimi anni“, ha rivelato in un’altra story. E la missione sembra essere decisamente riuscita.