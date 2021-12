Nuovi arrivi al Grande Fratello vip: Eva Grimaldi sta preparando le valigie, in attesa di varcare la porta rossa venerdì 17 dicembre 2021. In vista del prolungamento del programma, la cui fine è stata spostata da dicembre 2021 a marzo 2022, la produzione sta dando la possibilità a nuove celebrità di entrare nella casa.

Si tratta ufficialmente dell’edizione più lunga della storia del GF vip, nonché una delle più seguite. È proprio grazie al grande numero di ascolti che la trasmissione ha pensato di estendere la durata dello show. In seguito agli ultimi arrivati, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli, il conduttore Alfonso Signorini ha svelato l’ingresso di Eva Grimaldi.

Durante un’intervista a Chi Magazine, l’attrice ha parlato dell’entusiasmo nei confronti di questa nuova avventura e del rapporto con sua moglie, Imma Battaglia:

“Mia moglie è molto intelligente, capisce che questo è lavoro. Ed è anche una sfida. Voglio raccontarmi al grande pubblico. Questo per me significa rimettermi in gioco, in discussione, ho tanto da raccontare. Non lo considero un nuovo percorso, piuttosto a me pare che il Grande Fratello sia stato costruito negli ultimi anni come uno spaccato della società”.

Infine, ha aggiunto: “Imma deve stare attenta perché lo ammetto, sono gelosa peggio della Cipriani, butto giù casa, giardino e recinto. Però sono sicura di Imma e lei lo è di me, è molto sicura di me. Adesso però desidero vivermi questa esperienza. Voglio innanzitutto molta leggerezza e mi aspetto di sentirmi libera anche se sono rinchiusa in questa Casa. Non ho chiamato nessuno anche se conosco tanti ex gieffini, non ho voluto chiedere consigli, voglio fare il mio reality”.