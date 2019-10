I tessuti IKEA dal nuovo catalogo 2020 sono perfetti per rinnovare la casa, per portare colore in tutte le stanze, dalla camera da letto al soggiorno, per regalare un’atmosfera calda e accogliente.

Avete mai pensato che basta cambiare tende, tappeti, cuscini arredo o copripiumini per regalare un nuovo aspetto agli ambienti o, addirittura, per cambiare stile? Le proposte tessili, con le loro fantasie, infatti, aggiungono carattere e personalità a ogni angolo della casa, incorniciando le finestre o rivestendo letti e divani.

Il catalogo IKEA 2020, da questo punto di vista, è particolarmente ricco di opzioni per tutti i gusti, che permettono con poca spesa di “rinfrescare la casa” e prepararla alla nuova stagione in arrivo.

Per districarci tra le proposte, abbiamo scelto i 10 tessuti IKEA dal nuovo catalogo per rinnovare casa che ci sono piaciuti di più.

IKEA GURLI fodera per cuscino. Nuove tinte, come il turchese verde chiaro o il viola, per la fodera realizzata in 100% cotone, proveniente da fonti più sostenibili. Prezzo 3,50 euro

IKEA METTALISE fodera per cuscino. In 100% cotone, questa fodera per cuscino con righe a spina di pesce tinte in filo è facile da coordinare con elementi di diversi stili e il tessuto grigio scuro è ricavato da cotone riciclato. Prezzo 7 euro

IKEA SKUGGBRÄCKA copripiumino. Moderno e vistoso, è stato disegnato per non passare inosservato. La fantasia in bianco e nero, in classico stile scandinavo, ha un motivo labirintico e geometricamente imperfetto, che sembra essere tracciato a mano. Prezzo da 19,95 euro

IKEA PIPSTÄKRA Copripiumino. Regala la suggestione di dormire avvolti in un acquerello. Il motivo astratto è stampato su un tessuto 100% cotone coltivato in modo sostenibile. Il retro, in tinta unita turchese, lo rende un prodotto double-face e permette di alternare i due lati, rinnovando quindi la camera da letto facilmente e con poca spesa. Prezzo da 19,95 euro

IKEA VONSBÄK Tappeto. Una nuova anima al salotto con questo tappeto dall’aspetto vissuto, realizzato in 100% propilene e disponibile in tre misure. Porta un tocco di vintage anche nelle case più moderne ed essenziali ed è perfetto per qualsiasi ambiente: i motivi ornamentali e i colori tenui danno carattere alla zona pranzo, al soggiorno o alla camera da letto. Prezzo 60 euro

IKEA MARJUN Tende semioscuranti. Le tende semioscuranti evitano che la maggior parte della luce entri nella stanza e impediscono di vedere all’interno, salvaguardando la privacy. Prezzo 60 euro per due tende

IKEA INGRUN Plaid. Il plaid INGRUN dà il benvenuto all’autunno con un nuovo elegante colore blu scuro. Disponibile anche in grigio e bianco, con i suoi colori neutri crea un’atmosfera accogliente in ogni stanza della casa. Prezzo 9,95 euro

IKEA NAUTRUP Tappeto. Questo tappeto si ispira a uno dei pezzi del brand di successo degli anni Settanta: ha un motivo simile e offre lo stesso comfort e calore, grazie al pelo lungo in 100% lana. Prezzo 130 euro

IKEA LUKTJASMIN Copripiumino. In satin di cotone e satin di lyocell, è un copripiumino morbido come la seta e dalla lucentezza unica. È realizzato con materiali di origine naturale, che risultano confortevoli a contatto con la pelle. Prezzo 49,95 euro