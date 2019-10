Impastatrice: le migliori planetarie per rapporto qualità prezzo

L’impastatrice è un’ottima alleata in cucina, e DireDonna ha scelto per voi le migliori planetarie per rapporto qualità-prezzo.

Questo è sicuramente uno dei fattori principali da valutare per l’acquisto: le sue funzioni e gli accessori devono anche concordare con un giusto prezzo. Il costo, poi, può variare anche a seconda delle necessità, a seconda che stiate cercando un modello più professionale o uno più basilare. Se siete fan di pizza e dolci non può mancare nella vostra cucina.

Le impastatrici sono dei piccoli elettrodomestici molto versatili, sia per impasti semplici che per quelli più elaborati. La planetaria, solitamente in acciaio inox, permette la lavorazione uniforme degli impasti, anche grazie ai diversi ganci utilizzabili. Questi solitamente sono tre: frusta (montare e impastare dolci), gancio classico (pane, focaccia, pizza) e rombo (impasti di biscotti).

Abbiamo scelto i migliori modelli per voi valutando i brand, le recensioni e il rapporto qualità-prezzo.

Le migliori impastatrici

Kenwood KM242

Il primo modello ha una potenza di 900 W, planetaria in acciaio inox spazzolato, funzione pulse e tre velocità. Multifunzione, con lama spremiagrumi. Piedini antiscivolo e avvolgicavo.

Pro : svolge funzioni anche da robot da cucina

Contro: bassa stabilità

Prezzo consigliato: 230,00 euro Acquista ora

Ariete 1588

Un impastatore dal sapore vintage, grazie al suo design. Ideale per pane, pizza, dolci e pasticceria. Ha una capacità di 5,5 litri e ben 7 velocità tra le quali scegliere.

Pro : miglior rapporto qualità-prezzo

Contro: molto delicata

Prezzo consigliato: 150,00 euro Acquista ora

KitchenAid 5K45SSEWH

KitchenAid vi propone il modello più professionale sul mercato, pur restando di semplice utilizzo. Ben 10 velocità disponibili, 10 accessori extra per ogni tipo di impasto. Compatto e robusto, ha solidità durante l’utilizzo.

Pro : il più acquistato

Contro: non ci sono recensioni negative

Prezzo consigliato: 348,11 euro Acquista ora

La nostra scelta: il modello migliore, professionale e facile da usare, il più consigliato su Amazon.

G3 Ferrari – Pastasì

Questo modello raggiunge una potenza di 1300 W. Ha ben 8 velocità, un dispositivo di sicurezza per impedire al macchinario di avviarsi da solo e uncino e frusta inclusi. Le recensioni Amazon sono tutte positive.

Pro : solido, robusto e silenzioso

Contro: non ci sono recensioni negative

Prezzo consigliato: 199,99 euro Acquista ora

Impastatrice Planetaria Aicok

Questa impastatrice ha un doppio gancio e un mixer multifunzione. Inclusi battitore e fruste. La sua capienza è di 5 litri. I piedini antiscivolo in silicone mantengono l’apparecchio fermo durante l’uso.

Pro : il doppio gancio è ottimo per impastare il pane

Contro: struttura in plastica

Prezzo consigliato: 109,99 euro Acquista ora

Impastatrice Fimei

L’ultimo modello consigliato ha una potenza di 1000W, una capienza di 5 litri nella sua planetaria in acciaio inox, e ben sei velocità differenti, a seconda del tipo di impasto che desiderate preparare. Mixer multifunzione e protezione anti spruzzi.

Pro : basso rumore

Contro: non molto robusta

Prezzo consigliato: 89,99 euro Acquista ora