Netflix Party: la nuova estensione per guardare Netflix insieme a distanza

Da oggi potete guardare Netflix insieme ai vostri cari o amici a distanza, grazie alla nuova estensione Netflix Party. La piattaforma ha lanciato un nuovo plug in facilissimo da installare su ogni pc, per chattare con chi volete guardando un film o una puntata della vostra serie preferita. Per ora solo per Google Chrome, Netflix Party si scarica in pochi minuti, e basta un clic per utilizzarlo. Questa la simpatica invenzione della piattaforma in tempo di Coronavirus, per invitare tutti a restare a casa.

“Netflix Party è un nuovo modo di guardare Netflix con i vostri amici a distanza.” L’annuncio della piattaforma streaming più famosa al mondo e con il maggior numero di iscritti arriva per combattere l’isolamento da Coronavirus. Un vero e proprio invito a restare a casa, comodamente sui propri divani, e continuare a condividere le serie tv più amate con gli amici. “Netflix Party sincronizza la riproduzione video e aggiunge chat di gruppo ai vostri programmi Netflix preferiti“.

Come funziona? Semplicissimo, basta cercare tra le estensioni e plug in del vostro browser Netflix Party, installarlo, e una icona comparirà nella barra in alto. Ci vogliono davvero pochi minuti. Poi potrete condividere con i vostri cari il link dell’episodio o del film, e l’altra persona potrà vedere in tempo reale ciò che vedete voi, sempre che sia iscritta a Netflix. Potrete stoppare in ogni momento la visione, perché lo stop varrà anche per chi sta guardando con voi a distanza. Una barra laterale vi permetterà poi di chattare e commentare live lo show. Ovviamente tutto gratuitamente.

Intanto le riprese di quasi tutte le produzioni Netflix sono state stoppate, tra le quali l’attesissimo Stranger Things e la seconda stagione di The Witcher.