Instagram avrà un nuovo look: ecco tutte le novità in arrivo

È ufficiale: Instagram sta andando incontro a grandi cambiamenti, sia a livello di visualizzazione del feed che di grafica. Lo ha annunciato lo stesso social network tramite il suo blog ufficiale, dove sono state pubblicate alcune immagini in anteprima di ciò che ci aspetta con i prossimi aggiornamenti dell’applicazione.

La novità più grande riguarda il font utilizzato in tutte le schermate del social, denominato Instagram Sans. Si tratta di un nuovo carattere, che si ispira al logo di Instagram con lo scopo di creare un legame ancora più forte con il brand e di allargare la community a cui il social network si rivolge. “Il nostro nuovo sistema è progettato per abbracciare la continua evoluzione per aiutarci a creare esperienze più coinvolgenti e inclusive per la nostra comunità“, si legge sul sito web.

Il logo che tutti conosciamo, con una macchina fotografica stilizzata, è stato mantenuto così com’era, tranne che per una piccola modifica del gradiente di colori sullo sfondo. Il nuovo font, invece, è stato pensato anche per adattarsi con più facilità a tutte le lingue possibili, come giapponese, tailandese, arabo e molte altre, senza perdere la propria identità con idiomi diversi. Identità è quindi la parola chiave di questo restyling: “Instagram Sans si ispira agli elementi di design che la nostra community vede ogni giorno: il nostro logo e il nostro marchio. Dai cartelloni pubblicitari ai siti Web, il nostro nuovo carattere tipografico mette in risalto la nostra identità distinta. Su tutte le superfici, dalle nostre campagne di marketing ai nostri siti Web, Instagram Sans ci aiuta a mostrare un’identità distinta“.

Grandi cambiamenti anche nel modo in cui gli utenti visualizzano il feed di Instagram. Se finora i post, nella homepage, scorrevano interrotti da spazi bianchi in cui comparivano le descrizioni e i commenti, il nuovo layout sarà decisamente più immersivo. Lo slogan di questo restyling è “Il contenuto al centro“: le immagini sono quindi mostrate a schermo intero, quasi senza interruzioni, per dare maggiore spazio e risalto a foto e video.