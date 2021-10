Jeans baggy: a chi stanno bene e su quali modelli puntare

Largo alla comodità del denim con i jeans baggy dell’autunno-inverno 2021/2022. Si tratta di un modello di jeans ampi su fianchi e gambe e che tendono a stringersi sulle caviglie, valorizzando il punto vita con arricciature elastiche e abbottonature. Ciò che li rende tra i capi di abbigliamento più ambiti è la loro versatilità, lo stile casual e pratico che li rende ideali per essere indossati in look da tutti i giorni.

Oggi, i baggy jeans tornano nel guardaroba di tutti i giorni attraverso una serie di modelli rivisitati in diversi lavaggi da mixare con elementi casual. Ma, a chi stanno bene i jeans baggy? A chi ha un fisico longilineo e ha gambe slanciate, ma anche a chi possiede rotondità in quanto i jeans baggy hanno la capacità di nascondere le imperfezione anche se potrebbero accorciare otticamente la figura.

Il segreto? per le medie altezze si indossano insieme a scarpe con qualche centimetro di tacco (sì, anche durante il giorno). Vediamo una serie di modelli di baggy jeans sui quali puntare (dalle passerelle ai brand fast-fashion).

I jeans baggy firmati Chanel

I jeans baggy conservano il loro stile casual e disinvolto. Ci sono a disposizione tantissime alternative tra le quali scegliere: con lavaggio candeggiato tendente al grigio o applicazioni preziose. Un modello sul quale puntare è quello di Chanel con logo della Maison ricamato in color argento. Un modello perfetto da indossare di giorno ma anche di sera per un look informale, magari per un evento in montagna.

I jeans baggy Dior

Il modello di jeans disegnato da Maria Grazia Chiuri per Dior è il capo di abbigliamento che ogni donna dovrebbe avere nel guardaroba. Il denim di colore blu scuro, ha vita regular per poi allargarsi su fianchi e gambe, fino a stringersi improvvisamente sulle caviglie. Sono perfetti da abbinare a scarpe flat come ballerine e mocassini.

I jeans baggy di Alberta Ferretti

Il modello di Alberta Ferretti non perde la sua connotazione di denim casual e adatto alla vita di tutti i giorni. La stilista punta tutto su un look total denim per rimarcare la funzione utility di divisa da lavoro del passato dei jeans baggy, oggi trasformati in capo di abbigliamento glamour da mixare con sneakers, stivali e scarpe con tacco. A renderli particolari sono le maxi tasche laterali e la vestibilità ampia che coinvolge anche le gambe.

I jeans baggy verdi di Zara

Per una versione che supera i classici colori del denim, un modello sul quale puntare è il jeans verde della collezione Zara. Dotati di arricciatura elastica in vita e maxi tasche frontali, presentano orli sulle caviglie che vengono messe in mostra dall’effetto cropped in un look da completare con stivali camperos e una semplice camicetta per un look versatile.

Il denim baggy di H&M

Lavaggio chiaro, anzi chiarissimo e misure oversize sono i tratti distintivi del modello di H&M. Dotati di vita alta e linee morbide, sono ispirati alla moda anni ’90 e sono perfetti da abbinare a una maglia o dolcevita cropped e sneakers.