Jeans boyfriend: gli abbinamenti perfetti

Tra le tendenze di stagione, impossibile che passino inosservati i jeans boyfriend: purtroppo il taglio maschile, il cavallo basso e la gamba dritta e larga, che ne fanno la fortuna in quanto a fascino, sono anche una “rovina”, perché rendono questo modello in denim non facile da indossare. Tuttavia, anche se non sta bene a tutte le silhouette, imparando qualche trucco per abbinamenti perfetti, possono nascere interessanti outfit easy-chic.

Non solo blazer e sneakers, il più classico degli accostamenti, ma maglie attillate, top e canotte che valorizzino il punto vita. E per la sera? Basta osare con qualche decorazione rubata dalla Haute Couture.

Ecco 5 abbinamenti perfetti da provare con i jeans boyfriend.

Jeans boyfriend con doppiopetto

Tenuta informale per l’ufficio i boyfriend con giacca e décolleté, da indossare con un t-shirt. I consigli della redazione? Il blazer doppiopetto a quadri di Zara da indossare con un paio di jeans di Brunello Cucinelli con risvolto. Ai piedi, pump FFreedom di Fendi in Lycra rossa a punta quadrata. Il tacco slanciato è decorato con un disegno grafico in gomma a rilievo.

Jeans boyfriend con camicia

Per un brunch all’aperto con le amiche, in una calda domenica primaverile, i jeans con camicia e sneakers bianche. È di Alexander McQueen il modello a vita alta con fit rilassato e sottile sfilacciatura per un look vissuto. Si può abbinare con una camicia fluida di Mango con stampa a catene e collo classico, da fermare in vita con un nodo decorativo. Le sneakers di H&M hanno bordo smerlato, lacci davanti e passante dietro e soletta in twill.

Jeans boyfriend con crop top

Pomeriggio di shopping? Le giovanissime che amano la pancia scoperta come negli anni Novanta possono scegliere un crop top da portare con scarpe con il tacco comodo. Il vitaminico arancione della maglia corta e aderente di Sies Marjan è il colore ideale per non passare inosservate. È perfetto con il modello 5 tasche di Guess in denim di misto cotone con vita regolare, gamba e fondo stretti. Minimalismo allo stato puro per i sandali di Neous in pelle bianca e PVC con tacco largo e scultoreo.

Jeans boyfriend con top

Ancora una proposta informale e glamour per mattinate scanzonate all’aria aperta, con top e sandali flat. Di Ganni il top lavorato a maglia a coste con vivaci strisce lilla, arancio e verde che riprendono lo stile grunge anni ’90. Si può portare con jeans a vita alta di colore blu in cotone di Closed con patta con zip e bottone, tasche laterali, chiusura con nodo e passanti. Un omaggio agli stili anni ’70 i sandali di Saint Laurent in pelle d’argento.

Jeans boyfriend con piume

Sexy con i jeans boyfriend? Si può con un elemento couture come le piume e tacco a spillo. La nostra proposta è la canotta di crepe bianca di 16Arlington impreziosita da piume da portare con cinque tasche Wright di colore blu vintage in cotone di Brock Collection. Ai piedi décolleté chiuse con punta chiusa in vernice nera morbida di Jimmy Choo.