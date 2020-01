Le tendenze jeans per la Primavera-Estate 2020 

Denim che passione! Le passerelle della moda Primavera-Estate 2020 hanno eletto il jeans come uno dei capi di tendenza della bella stagione.

Givenchy, Gucci e Celine sono solo alcune delle sfilate di moda in cui si è potuto godere di un tripudio di motivi e modelli: culottes e skinny, lavaggi vintage, a zampa anni ’70.

Secondo le tendenze, i jeans hanno un’atmosfera rinnovata e vissuta insieme: sembrano tirati fuori da un negozio dell’usato, ma hanno un aspetto attualissimo. Sono tornati i bootcut, silhouette svasate, la vita alta stretta in vita con una cintura; e poi i jeans strappati i pantaloncini in stile Bermuda, da abbinare con le scarpe di tendenza, dagli stivali da indossare anche in estate, a mules e sandali.

Largo a modelli skinny, che finalmente tornano nei guardaroba delle fashion victims, e a cuciture frontali, pieghe e nervature, che regalano un effetto allungato. I nostri preferiti? Ecco i modelli di jeans della Primavera-Estate 2020 che abbiamo segnato in wishlist.

I jeans a vita alta

Si portano con la cintura alla vita, hanno gamba larga, sono in denim chiaro, come da Celine, o in patchwork, come da Marc Jacobs: i jeans a vita alta sono i grandi protagonisti della Primavera 2020. Impossibile non averne qualche paio sotterrato in qualche parte del guardaroba, comprato anni fa: è arrivata l’ora di rispolverarlo.

Il jeans con lavaggio vintage

Modelli a sigaretta si alternano a jeans a gamba larga e vestibilità comoda, con lavaggio effetto vintage. Michael Kors li vuole informali e maschili, Dior li fa indossare con risvolto alla caviglia, per un fit informale e super chic.

I bermuda in denim

Che siano stressed, come li ha presentati Givenchy (ma resi elegantissimi grazie al blazer doppiopetto) o in denim scuro, come da Chanel (che cerca di svecchiare l’ispirazione applicando fronte retro le tasche), i bermuda di jeans sono un must di stagione. Non stanno bene a tutte le silhouette, ma il trend permette di giocare con il mix&match.