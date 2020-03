Jessica Biel senza fede nuziale: è crisi con Justin Timberlake?

Negli ultimi mesi Justin Timberlake e Jessica Biel sono stati sotto la luce dei riflettori a causa del presunto tradimento di lui con la collega Alisha Wainwright.

Le indiscrezioni sono nate da un video galeotto pubblicato dal Sun in cui il cantante era in compagnia della co-protagonista del film che stanno girando insieme. Nella clip, girata all’esterno di un locale a New Orleans durante una serata con il resto del cast, si vede Justin che stringe la mano della collega, le sfiora il ginocchio e le parla da una distanza molto ravvicinata.

Dopo quell’incidente di percorso, la coppia è stata avvistata di nuovo insieme e quindi pare che tra i due sia tornato il sereno. A far storcere di nuovo il naso è, però, comparsa una foto che ha destato molti dubbi nei fan. Nel weekend Jessica, che era impegnata a fare shopping a Beverly Hills, è stata infatti avvistata senza la sua fede nuziale al dito. Si potrebbe trattare solo di una semplice dimenticanza ma, visti i problemi precedenti della coppia, c’è già qualcuno che parla di crisi in corso.

Ad onor del vero c’è da ricordare che Timberlake aveva chiaramente negato il suo presunto tradimento lanciando un post di scuse su Instagram: “Ho fatto un errore – ma vorrei essere chiaro – non è successo niente tra me e la mia costar. Ho bevuto troppo quella notte e mi pento del mio comportamento. Questo non è l’esempio che voglio dare a mio figlio. Mi scuso con la mia incredibile moglie, con la famiglia, per averla messa in una situazione così imbarazzante, e voglio concentrarmi sull’essere il miglior marito e padre possibile“. Jessica lo avrà davvero perdonato?