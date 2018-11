Kate Middleton ci ricasca, e arriva nel South Yorkshire per la visita in McLaren e per una serie di impegni reali con il vestito Eponine London blu già indossato lo scorso anno.

Qualcuno si è malignamente permesso di ribattezzarla la “Regina del riciclo“, ma Kate Middleton continua la sua battaglia per la “normalità“, cercando di dimostrare di essere una donna e una mamma come tante altre.

Di certo con le dovute proporzioni, ma la Duchessa di Cambridge, che ha deciso di insegnare il galateo di corte personalmente al Principe George e alla Principessa Charlotte per non sottoporre i propri figli a ulteriori stress a palazzo, vuole dare una nuova immagine moderna e più vicina al popolo della Corona inglese, sulla scia della compianta Lady Diana.

Così a Rotherham per l’inaugurazione del Composites Technology Centre, un centro sponsorizzato dalla McLaren, che si occuperà di tecnologia, e successivamente a Barnsley, per visitare un ostello, Kate, al fianco del Principe William, ha indossato un abito-cappotto indossato in precedenza nel gennaio del 2017, durante la sua visita all’Anna Freud Centre di Londra, di cui Kate è patrona e che si occupa di genitori affetti da disturbi mentali.

Il look della Duchessa di Cambridge, che in queste ore aveva fatto già discutere il web per l’abito a pois identico a quello di Ivanka Trump, è completato da un paio di pump, scarpe preferite della Duchessa, di Rupert Sanderson, in una tonalità di blu leggermente più scura di quella dell’abito, da un paio di orecchini di zaffiri e diamanti, ricavati da alcuni gioielli di Lady Diana, e da una borsa blu in pelle firmata Smythson.

Intanto la stampa è in attesa di scoprire il look di Kate Middleton e di Meghan Markle per le imminenti celebrazioni per il settantesimo compleanno del Principe Carlo.