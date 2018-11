La moda ha le sue tendenze, anche in fatto di scarpe, e tutte (o quasi) le seguono, che si tratti di una futura regina o di una ex first lady, e così, da Kate Middleton a Michelle Obama, passando per Lady Gaga e Emma Bunton, tutte amano le pump.

Che tipo di scarpe sono? Delle décolleté generalmente con un tacco molto alto e sottile e una punta classica o più importante, a volte con plateau nascosto. Insomma, un ibrido di cui molte celebrities non sanno davvero fare a meno.

Kate Middleton è sicuramente una fan del modello più tradizionale e più classico, come il suo gusto nel vestire e nello scegliere i gioielli della Corona, eppure sembra, a detta della rivista People, che non possa rinunciare assolutamente al tacco vertiginoso, che slancia ancor di più la sua figura già longilinea.

Questo particolare modello, spesso in tonalità pastello o blu notte, è il preferito anche di Keira Knightley, impegnata al momento nella promozione del film Disney Lo Schiaccianoci e i quattro regni, che, però, le preferisce in nero.

Colori vivi, accesi, dinamici, invece, per l’ex first lady Michelle Obama: anche lei non sa rinunciare al tacco durante gli eventi importanti, sempre rigorosamente Jimmy Choo, rimpiazzato volentieri con delle comode sneakers nella vita di tutti i giorni, lontana dai riflettori.

Dopo di lei, alla Casa Bianca, è arrivata una grande fan delle pump, che ben si addicono allo stile elegante e senza tempo di Melania Trump, che spesso predilige le celebri suole rosse firmate Louboutin.

Persino Lady Gaga, che ci ha sempre stupito in fatto di look, con punte “prepotenti”, zeppe altissime e stivali fino al ginocchio, ha ceduto sovente al fascino delle pump, come durante le presentazioni di A Star Is Born, con un look più elegante e una scarpa decisamente più classica del solito.

Emma Bunton ha riportato sui red carpet un modello decisamente dal sapore vintage con delle décolleté spesso di vernice o velluto in colori vivaci, zeppa sul davanti e suola rossa o azzurra, come si addice a una vera appassionata della musica anni Sessanta.