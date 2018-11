Kate Middleton è sempre sotto i riflettori per i suoi look, e l’abito a pois di Alessandra Rich, scelto per i due ritratti ufficiali della Famiglia Reale per i settant’anni del Principe Carlo, non è passato inosservato, tanto più perché aveva qualcosa di davvero familiare: lo avevano già indossato Ivanka Trump, figlia del Presidente degli Stati Uniti d’America, e l’attrice Abigail Spencer, ex collega di Meghan Markle.

Nelle foto pubblicate sui profili social ufficiali della monarchia britannica, Kate Middleton porta l’abito blu con pois e colletto bianchi tenendo in braccio con disinvoltura il Principe Louis.

Agli occhi più attenti non è sfuggito che il vestito era lo stesso indossato da Abigail Spencer, collega dell’ex attrice di Suits, proprio il giorno delle nozze tra Meghan e il Principe Harry, lo scorso 19 maggio, e da Ivanka Trump, lo scorso luglio, durante un comizio a Granite City, in Illinois, con suo padre Donald Trump.

Di certo, in tutti e tre i casi sono gli accessori a fare la differenza: una cintura bianca per Kate, una nera per Abigail e una maxi cinta bianca per Ivanka. La Duchessa di Cambridge, poi, indossava un paio di orecchini di zaffiri, ricavati dai gioielli di Lady Diana per completare l’outfit.

A discolpa del look fotocopia, però, è importante dire che l’abito, venduto alla cifra di 1.400 euro circa, è stato uno dei più acquistati lo scorso anno: il mood anni Cinquanta, con una gonna lunga, una scollatura abbottonata al centro, maniche lunghe e il colletto bianco, ha spopolato.

Del resto, si sa, Kate ha una vera passione per gli abiti a pois, non sa resistere e li ha indossati in varie occasioni. Solo lo scorso 21 ottobre l’avevamo vista con un delizioso abito abbottonato a pois, bordeaux, firmato Whistles, per un tè a Kensington Palace con i giovani vincitori del concorso Teen Hero della BBC Radio One.