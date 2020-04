Katie Holmes: la festa di compleanno in quarantena per la figlia Suri

Non tutti i vip amano fare le cose in grande, anche e forse sopratutto quando si tratta dei propri affetti più privati. Sembra pensarla così Katie Holmes, la quale ha festeggiato in modo molto dimesso – e adeguato a questo momento di difficoltà – il compleanno dell’amata figlia Suri, che compiva 14 anni.

“Tanti auguri, tesoro! Sono così fortunata a essere tua madre. Che quest’anno possa essere incredibile!“: questo il messaggio che ha corredato una delle foto che l’attrice ha pubblicato su Instagram come ricordo della solitaria festa trascorsa in casa sabato 18 aprile.

L’ex moglie di Tom Cruise, che oggi ha 41 anni, per una volta ha deciso di usare i social, strumento con il quale intrattiene un rapporto decisamente parco e cauto. Le decorazioni della festa prevedevano dei festoni floreali e una scritta gigante “Happy Birthday” corredata da rose bianche e rosa attaccate a un nastro.

Sembra proprio che la giornata sia stata interamente al femminile, dato che Katie e Suri sono state le uniche partecipanti al compleanno. In un’altra foto la ragazza compare di spalle, seduta al tavolo della cucina con una grande scatola avvolta da carta da regali, pronta a essere aperta. Per quanto non sia possibile ammirare l’espressione della piccola, è facile immaginare l’eccitazione dal movimento delle mani. In linea con il tema floreale, anche la quasi adolescente indossava una coroncina di fiori sul capo.

Il padre di Suri, Tom Cruise, non pare aver partecipato alla festa di compleanno. L’attore si trova infatti in isolamento nella sua casa, che sorge sulle colline di Hollywood, a causa della pandemia da Coronavirus. Di recente la star è stata costretta a interrompere le riprese di Mission: Impossible 7, che si svolgevano in Italia, proprio a causa del virus, ma la produzione è riuscita a spostarsi nel Surrey per filmare la scena di apertura del film.