Katie Holmes: in una foto la sorprendente crescita della figlia Suri

Katie Holmes e la figlia Suri Cruise hanno trovato molti modi creativi per tenersi impegnati durante il lockdown che è stato imposto per contenere la pandemia da Coronavirus. Durante il weekend l’attività principale è stata quella di personalizzare i propri vestiti e proprio questi momenti sono stati immortalati da uno scatto che testimonia l’incredibile crescita della 14enne.

L’attrice di Dawson’s Creek ha pubblicato su Instagram una rara foto in cui le due si vedono insieme (dal collo in giù, a dire la verità), mentre indossano le proprie creazioni fashion. Katie indossa un top bianco e un paio di jeans bianchi e blu, mentre Suri sfoggia una t-shirt oversize dalle macchie rosa. I fan hanno commentato immediatamente la foto, sottolineando sopratutto la riuscita della tintura degli indumenti.

Ma a stupire tutti è stata la crescita straordinaria della piccola Suri, che nella foto appare alta quasi quanto la madre, la quale peraltro non indossa scarpe. Merito anche del portamento, degno di una vera modella. Solo qualche settimana fa la ragazza ha compiuto 14 anni: un momento immortalato da Katie, che ha condiviso sui social lo scatto della bambina seduta a un tavolo e circondata di regali, con addosso una corona di rose.

Come è noto ai più, Suri è nata dal matrimonio della Holmes con l’ormai ex marito Tom Cruise. Solitamente molto discreta e riservata, di recente l’attrice ha voluto svelare qualche dettaglio in più della figlia, durante un’intervista: “Sta diventando molto forte, ha una personalità davvero marcata. Se sceglie un’attività o un hobby ci si butta a capofitto, fino a che non diventa un’esperta. È molto concentrata, sa lavorare sodo senza lamentarsi“.

Avvolti invece dal mistero i rapporti che legano Tom a Suri. Stando alle informazioni raccolte dalla stampa americana, padre e figlia non si vedrebbero da ben sette anni. Una decisione forse presa in accordo con l’organizzazione Scientology di cui fa parte, che non ha mai visto di buon occhio la separazione da Katie.