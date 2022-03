Katy Perry si schiera contro la guerra: attacco a Putin durante il suo concerto

Con la guerra tra Russia e Ucraina che imperversa, anche il mondo dello spettacolo sta entrando nel clima delle contestazioni e prese di posizione contro il presidente russo Vladimir Putin. Dopo Madonna, con il suo video provocatorio su Instagram, e Lady Gaga, anche lei a supporto della popolazione ucraina tramite post sui social, il 2 marzo è stata la volta di Katy Perry.

La popstar, durante il suo concerto a Las Vegas, ha detto chiaramente “F**k Putin“. Katy Perry stava cantando Not the End of the World, canzone già dal significato intenso, quando ha lanciato il suo messaggio contro il presidente russo. Così facendo, anche la regina del pop si è schierata contro le dure decisioni di Putin dell’ultimo mese, condannando le sue azioni e mostrandosi dalla parte del popolo ucraino.

Il video dello show di Las Vegas è subito diventato virale su TikTok e sta spopolando anche su Twitter e Instagram. Katy Perry stava finendo la sua esibizione e ha aggiunto l’insulto a Putin, frase breve ma dal forte impatto. Gli applausi e i successivi commenti dei suoi fan rivelano tutto il loro appoggio per il gesto della cantante, con il video su TikTok che ha superato il milione di visualizzazioni.

Non solo cantanti americani, ma anche artisti e organizzazioni dello spettacolo di tutto il mondo stanno facendo sentire la loro voce contro Putin. Il piccolo gesto di Katy Perry è l’ultimo di una serie di dimostrazioni in questo senso, come l’esclusione della Russia dall’Eurovision Song Contest, la canzone postata da Carla Bruni a sostegno degli ucraini o la decisione della soprano Anna Netrebko di annullare la sua esibizione alla Scala di Milano. Non solo la politica dunque, ma anche il mondo della cultura si sta schierando nella questione tra Russia e Ucraina.