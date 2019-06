Bradley Cooper: emotivamente distante da Irina Shayk per A Star is Born

Bradley Cooper era emotivamente distante dalla (ormai ex) compagna Irina Shayk durante le lunghe riprese del suo film A Star is Born con Lady Gaga: questa pare sarebbe la principale causa della loro recente separazione.

Secondo la rivista People l’attore e la modella avrebbero fatto vari tentativi per recuperare il loro rapporto, ma ormai non resterebbe molto da provare. Irina Shayk ha lasciato la casa che condivideva con Bradley Cooper la scorsa settimana, per concedersi dei momenti di relax alla Spa prima di trovare una nuova sistemazione.

Sarebbe colpa quindi colpa del protagonista di A Star is Born, lontano e freddo durante le riprese del film. Qualcuno, quindi, continua a puntare il dito verso Lady Gaga, per molti innamoratissima di Bradley Cooper tanto da lasciare il quasi marito Christian Carino a pochi mesi dalle nozze. La cantante, però, proprio nei giorni scorsi, aveva risposto in maniera poco elegante ai fan che le chiedevano ancora del collega.

Sempre secondo la rivista People, essendo Bradley Cooper e Irina Shayk molto riservati, davvero in pochi sapevano cosa stesse accadendo. La coppia vorrebbe tenere ancora il massimo riserbo su tutto, evitando che si parli di questa rottura e delle sue motivazioni, anche per il bene di loro figlia Lea, di due anni.

Comunque il grande impegno richiesto dalla pellicola pare abbia allontanato la coppia. Proprio lo scorso febbraio Bradley aveva ringraziato Irina ai BAFTA Awards per la pazienza durante le riprese. “Devo ringraziare Irina, per avermi sostenuto, e per la pazienza, per le tante canzoni che ho provato per oltre un anno nella nostra cantina“.

Quella che sembrava una dolce dedicata si è poi rivelata la fonte di tanto stress. Bradley, quindi, non era assorbito da Lady Gaga bensì dal suo lavoro, anteposto probabilmente alla famiglia. “Quando lui lavora ad un film questo diventa la sua priorità. Entra nel ruolo e ci rimane per tutto il tempo delle riprese” avrebbe rivelato una fonte a People. “Vivevano vite separate, non erano mai nella stessa città o nella stessa casa contemporaneamente a causa del lavoro“, conclude la fonte.