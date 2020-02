Letizia Ortiz con la gonna a quadri di Massimo Dutti: copia il look con 15 euro

Letizia Ortiz reindossa la sua ormai nota gonna a quadri di Massimo Dutti, e vi sveliamo come copiare il look con soli 15 euro. Infatti un capo molto simile è disponibile sulla piattaforma commerciale Asos a un prezzo davvero imbattibile. La Regina di Spagna ha scelto nuovamente la gonna, indossata già tre volte, per partecipare a Madrid alla Giornata Mondiale della Sicurezza su Internet.

Se siete rimaste affascinate dal look di Letizia Ortiz, c’è una opzione più economica che fa al caso vostro. La gonna grigia midi a scacchi di Massimo Dutti è ormai fuori produzione, ma su Asos trovate un’alternativa valida a soli 15 euro. Attualmente in sconto, il capo è asimmetrico e disponibile in tutte le taglie, anche sullo store italiano. Prodotta da Rivel Island, ha la cinta integrata in vita, per un tocco in più trendy. Qui per acquistare la gonna.

La Regina di Spagna si conferma trendsetter, infatti tutte desiderano acquistare una gonna come la sua. Pare che sullo store online spagnolo sia già sold out. Infondo, non sarà un problema optare per un capo low cost, dato che la stessa Letizia lo fa spesso. Non solo Carolina Herrera e Hugo Boss, nell’armadio di Sua Maestà non mancano capi Zara, e indumenti riciclati, come questa gonna.

Il suo look per l’occasione era completato da una blusa nera svasata di Sandro Paris Officiel, che potete sostituire con una camicetta nera di un altro brand. Ai suoi piedi un paio di Décolleté nere lucide di Prada. Infine orecchini del brand spagnolo Gold&Roses. Un look semplice ma sofisticato, che si può copiare con un budget adatto a tutte le tasche.