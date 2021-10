Il nude look di Lizzo all'insegna del body positive

Ancora una volta Lizzo ha fatto impazzire il web con uno dei suoi look. Come sappiamo, la cantante ha sempre sostenuto di vestirsi prima di tutto per sé stessa, per vedersi bella e celebrare il proprio corpo. E anche questa volta, infatti, non è stata da meno. Per la festa di compleanno della collega e amica Cardi B ha indossato un lungo abito lilla firmato da Matthew Reisman, ricoperto di cristalli e, soprattutto, completamente trasparente.

Un outfit che non lascia decisamente nulla all’immaginazione, e l’intenzione di Lizzo era proprio questa. Irriverente e sfacciata, la rapper sfoggia spesso dei look provocatori, grazie ai quali valorizzare e mettere in mostra il proprio corpo formoso. Perché ogni corpo è bello così com’è, e ogni donna (o uomo) deve essere libero di indossare ciò che vuole. E, infatti, la cantante è perfettamente a proprio agio nel suo naked dress, e non ha alcuna intenzione di nascondere le proprie curve: anzi, l’unico accessorio sono due copricapezzoli scuri che coprono parzialmente il seno.

Sul suo profilo Instagram, Lizzo ha pubblicato diversi scatti che la ritraggono con indosso il suo abito trasparente e alcuni video in cui, felice e spensierata alla festa della sua amica, balla e twerka mettendo in mostra il suo corpo con sensualità e, allo stesso tempo, con il carisma e l’energia che la contraddistinguono. Per completare l’outfit, la cantante aveva a disposizione due paia di scarpe tra cui scegliere, entrambe firmate Jimmy Choo: dei sandali gioiello con il tacco a spillo o delle sneakers argentate. Ma la sua scelta è ricaduta su una terza opzione: si è presentata al party a piedi nudi. Un vero nude look.

Nonostante tutto, però, anche questa volta sotto le foto del suo outfit si sono scatenati i commenti degli haters, che da sempre prendono di mira Lizzo per il suo aspetto fisico e per il modo in cui si veste. Si tratta dell’ennesima dimostrazione di come, soprattutto sui social, ci sia ancora bisogno di persone come lei, paladine del body love in grado di sbatterci in faccia la realtà in modo diretto: bisogna amare il proprio corpo, di qualsiasi taglia e forma esso sia, e indossare tutto ciò che fa stare bene, a prescindere dagli stereotipi di bellezza che ci vengono imposti.