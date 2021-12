Lorella Boccia ha celebrato i primi due mesi di vita della figlia Luce Althea con un dolcissimo messaggio su Instagram. La ballerina e conduttrice ha postato una foto che la ritrae con in braccio la piccola, avuta dal marito Niccolò Presta, con cui è sposata dal 2019. “Due mesi di folle amore“, ha scritto aggiungendo un cuore, a corredo dello scatto (che ha raggiunto in pochissimo tempo oltre 150mila like).

Tanti i commenti di apprezzamento e di affetto sotto alla foto, tra i quali anche quello di Bianca Atzei, che ha scritto: “Che topoline“, e di Arianna Cirrincione, che ha commentato: “Bellissime“, aggiungendo una valanga di cuori. Lorella Boccia ha scelto di condividere tutto il percorso della gravidanza con i suoi follower, parlando dell’allattamento e dell’importanza di un regime alimentare adeguato. Inoltre, già per il primo mesiversario della piccola, la ballerina aveva condiviso un pensiero molto dolce sui social.

“Un mese pieno di notti insonni, di ansie e paure. Un mese pieno di sorrisi, di ‘ti amo’, di guance grosse ed occhi blu. Un mese di pieno di Luce”, aveva scritto su Instagram. “Non credevo si potesse tenere l’intero universo nel palmo di una mano”, aveva poi risposto Niccolò Presta.

E ancora: “Abbiamo tanto da imparare, e faremo del nostro meglio piccola nostra. Sei un dono meraviglioso, e il nostro compito è quello di renderti la bambina più felice del mondo. Vi amo vite mie“. Lorella Boccia e il produttore televisivo Niccolò Presta si sono conosciuti nel 2016 dietro le quinte di Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis: lei era una delle ballerine, lui il producer e amministratore della società di produzione, la Arcobaleno Tre. Dopo tre anni di relazione i due hanno deciso di convolare a nozze e sono diventati marito e moglie dal 1° giugno 2019.