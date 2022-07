Il 1° luglio 2022 è certamente la data destinata a restare nella mente e nel cuore di Maria Sharapova: quel giorno, infatti, è diventata mamma per la prima volta di Theodore, frutto dell’amore con Aleksander Gikes.

Era stata proprio l’ex tennista ad annunciare la sua gravidanza in concomitanza con un evento che per lei era già speciale, il suo 35esimo compleanno, celebrato il 19 aprile 2022, con un post social da cui traspariva tutta la sua gioia: “. “Inizi preziosi. Mangiare la torta di compleanno per due è sempre stata la mia specialità!”, aveva scritto corredando il messaggio con uno scatto in cui si intravedeva il suo pancino mentre si trovava a Manhattan, dove vive.

Ora la sportiva ha deciso così di condividere la felicità che sta provando ancora una volta con i suoi follower mostrando un’immagine del bimbo insieme al neo papà. “Theodore, 01/07/2022. Il regalo più bello, stimolante e gratificante che la nostra piccola famiglia potesse desiderare“, sono state le sue parole, che accompagnano un’immagine in cui due genitori hanno lo sguardo davvero adorante rivolto al figlio.

Sharapova e Aleksander, che è un imprenditore di origine britannica amico dei principi William e Harry, fanno coppia fissa dal 2018. Per due anni lui ha fatto il possibile, nonostante i suoi impegni lavorativi (è un mercante d’arte, collezionista e cofondatore della casa d’aste online Paddle) per starle vicino in occasione dei tornei a cui lei gareggiava. Appesa la racchetta al chiodo, è stata invece Maria a seguirlo in giro per il mondo nelle mostre che lui cura in prima persona.

Maria Sharapova e Aleksander avrebbero intenzione di sposarsi al più presto, ma non avrebbero ancora deciso la data.