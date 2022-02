Avete in programma un evento speciale e non avete idea di cosa indossare? Niente paura, ci pensa Martina Colombari a darvi l’ispirazione perfetta. In uno dei suoi ultimi post su Instagram, infatti, la ex Miss Italia ha mostrato si suoi follower un look scintillante ma allo stesso tempo elegantissimo, che ha letteralmente fatto impazzire i fan. In occasione di una serata di beneficienza al Teatro alla Scala di Milano in onore della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus (di cui è testimonial da anni), la conduttrice ha sfoggiato un abito blu elettrico da vera party girl.

Un tubino firmato Genny di una meravigliosa tonalità di blu, smanicato e interamente ricoperto di paillettes che lo rendono unico e decisamente luminoso. L’abito, di lunghezza midi, avvolge perfettamente la silhouette di Martina Colombari, che per un’occasione così importante ha scelto di sfoggiare un look che unisce eleganza, raffinatezza e un tocco di brio dato dallo scintillio delle paillettes. A rendere il tutto più bon ton ci pensano le bande di tessuto blu notte a contrasto, che attraversano tutta la parte anteriore dell’abito fino ad un piccolo spacco sul fondo.

Ma non solo: per mettere ancor più in evidenza il tubino, la ex Miss Italia ha acconciato i capelli in una coda alta e ben pettinata, che lascia libero il viso, chiusa da un maxi fiocco nero che aggiunge un tocco romantico e raffinato. Completano l’outfit un paio di decolleté firmate Roger Vivier, con tacco sottile e la punta impreziosita da un fiocco, e una pochette dello stesso blu notte dei dettagli dell’abito. Il blu, poi, è ripreso anche nel make up occhi di Colombari: uno smokey eye non troppo marcato, che mette in risalto i meravigliosi occhi azzurri della conduttrice, abbinato ad un delicatissimo rossetto nude.