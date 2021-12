Martina Stella è un sogno natalizio con il vestito rosso di paillettes

Martina Stella è più in forma che mai e a confermarcelo è l’outfit che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L’attrice ha voluto condividere con i suoi follower un look degno del suo cognome. Si tratta di un bellissimo abito molto corto e seducente, formato da tante piccole paillettes rosse. Il vestito ha uno spacco laterale e un’ampia scollatura sul davanti, mentre la schiena scoperta è interrotta da un intreccio di spalline che si intersecano fra di loro.

L’attrice, che ha da poco dato alla luce il piccolo Leonardo (secondogenito arrivato dopo Ginevra, nata nel 2012) ha scelto un modello firmato Ludovica Amati, appartenente alla collezione primavera/estate 2020. Ha scelto di indossarlo in questo periodo dell’anno, perché assolutamente perfetto per l’atmosfera natalizia delle feste.

Le paillettes sono il tocco di luce che ci permette di lasciare il segno e brillare tutta la notte alle feste di Capodanno. Il rosso si riconferma un must have a dicembre e non passa mai di moda. “It’s my favorite time of year…” (È il mio periodo preferito dell’anno…) scrive l’attrice a corredo dello scatto, mentre si mostra smagliante dopo la gravidanza.

A completare l’outfit Stella ha scelto un makeup abbinato, caratterizzato da rossetto rosa scuro e ombretto brillantinato. I punti luce spiccano in mezzo a un mare di capelli biondi che le cadono ondulati sulla schiena. Il vestito scivola addosso come una seconda pelle ed è perfetto per tutte le occasioni in cui non vogliamo essere dimenticate.