Lo stile scozzese torna di moda con l’abito di Matilde Gioli

Matilde Gioli si diverte a giocare con la moda su Instagram e lancia una challenge in collaborazione con Yoox, piattaforma di shopping di lusso online: ricreare un outfit del passato, indossando abiti contemporanei.

“Do you want to have fun too? Try to find a pic of you as a child and try to recreate the same look. Do you like mine?” (Vuoi divertirti anche tu? Prova a trovare una tua foto da bambina e prova a ricreare lo stesso look. Ti piace il mio?), scrive l’attrice in un post sul suo account personale.

È l’attrice stessa la prima a cogliere l’invito, condividendo degli scatti in cui, prima bambina e poi adulta, indossa un vestitino rosso tartan, con maniche a palloncino. Un abito che tutte abbiamo indossato almeno una volta nella vita e che, probabilmente, ritroveremmo incollato in un album di vecchie fotografie.

Gioli sceglie di riproporre quel look e si conferma una scelta vincente, perché lo stile scozzese non è mai passato di moda. Nella sua versione moderna, indossa un vestito con gonna svasata, lungo fino al ginocchio e con grandi maniche corte a sbuffo, proprio come quelle della fotografia successiva che la ritrae da piccola.

Il motivo tartan e le sfumature di rosso, bianco e nero producono un effetto stile country-chic. Il tessuto è leggero e perfettamente stirato e presenta un ricamo simmetrico sul davanti. Il tocco in più sull’abito sono le tasche in velluto nero applicate sulla gonna, leggermente sotto i fianchi. Arricchite da fantasie di cristalli, rappresentano il dettaglio moderno che rende il vestito glamour e attuale, pur essendo ispirato a un passato piuttosto remoto.