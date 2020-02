Melania Trump visita una scuola per l’infanzia in India

Melania Trump visita una scuola per l’infanzia durante il tour in India, insieme al marito Donal Trump. La First Lady ha passato un po’ di tempo con i bambini di una scuola governativa di Nuova Dheli. Dopo la jumpsuit dai richiami alla tradizione indiana per la visita al Taj Mahal, l’ex modella ha optato per un ampio abito bianco, ha indossato il tradizionale tilak, punto rosso sulla fronte, e la ghirlanda di calendule. Il look indossato per la visita è composto da un abito accollato e lungo fino al ginocchio, disegnato dalla stilista Carolina Herrera, le scarpe sono Manolo Blahnik modello Brigitte Bardot.

Al suo arrivo la First Lady è stata accolta da una grande folla di persone. Alcune bambine le hanno consegnato una ghirlanda di calendule e le hanno disegnato il tradizionale puntino rosso sulla fronte. Subito dopo Melania Trump ha partecipato alla lezione della felicità che si è tenuta nella scuola di Nuova Dheli. La First Lady ha dichiarato di essere rimasta molto colpita da questo tipo di lezioni.

Il programma sperimentato in questa scuola mira a promuovere le abilità sociali e la meditazione attraverso una pausa di quarantacinque minuti nella quale si leggono delle storie e si fanno esercizi di meditazione. Questo programma si affianca a quello già promosso da Melania in America. Il programma Be Best vuole sensibilizzare i ragazzi ai rapporti sociali e prevenire l’uso di droghe.

La visita all’istituto Sarvodaya Co-Educational Senior Secondary School di Nuova Delhi rientra nel tour di trentasei ore che Melania e Donal Trump stanno svolgendo in India. La sua attenzione per i problemi dei più giovani, uniti ai suoi look da trend setter, come un questa occasione, hanno reso Melania la First Lady più amata sui social.