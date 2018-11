Mercatini di Natale 2018 Europa: se da noi non mancano i tradizionali appuntamenti in Trentino-Alto Adige o le alternative in Toscana, basta oltrepassare di poco la frontiera per trovare i Christkindlmarkt più belli dell’Austria.

I vivaci mercatini di Innsbruck e quelli dal mood alpino di Seefeld si animano con i sapori della tradizione, il profumo della cannella, l’atmosfera natalizia creata da colori, luci ed emozioni. Mete perfette per un weekend romantico, per un viaggio o per le vacanze, sono anche il posto giusto dove iniziare a fare i regali di Natale.

Dal Tirolo alla Carinzia, ecco un itinerario autentico tra i mercatini di Natale 2018 Europa: date ed eventi dei 5 più belli e festosi mercatini natalizi in Austria.

Innsbruck

Sono addirittura 5 i mercatini di Natale che animano la città, in 6 luoghi diversi, con oltre 200 bancarelle e un suggestivo albero di cristallo alto 14 metri. A fare da sfondo alle passeggiate alla scoperta dell’atmosfera natalizia e alla ricerca dei regali di Natale le strade eleganti e lo scenario alpino. I mercatini si concentrano dal 15 novembre al 6 gennaio 2019 davanti al Tettuccio d’oro, sulla piazza del mercato, nella via Maria-Theresien-Straße, nel quartiere Wilten e in alto sulla Nordkette. Tra gli eventi da non perdere, durante l’Avvento, tutti i giorni dal 15 novembre al 23 dicembre le rappresentazioni di favole, i fiati dal Tettuccio d’Oro e le esibizioni della Scuola di Musica d’Innsbruck.

Seefeld

La deliziosa località montana tirolese ospita un mercatino piccolo e raccolto: dal 30 novembre (fino al 6 gennaio) le bancarelle tirolesi in legno propongono specialità golose e artigianato locale, con il sottofondo dei musicisti Seefelder Weisenbläser. Nella Bastelstube, lo spazio creativo dedicato ai più piccoli, i bambini potranno realizzare regali e addobbi natalizi o scrivono una lettera da spedire in un “ufficio postale degli angeli”.

Salisburgo

A Salisburgo si possono contare una decina di mercatini: il Mercato di Gesù Bambino, che si svolge nella Domplatz e nella Residenzplatz, oppure quello a Hellbrunn, a Mirabellplatz, situato vicino al celebre Giardino di Mirabell, o ancora lo Sternadvent nello Sternbräu e all’Avvento, sulla panoramica Fortezza Hohensalzburg. Quest’anno, poi, nel Salisburghese si festeggia il bicentenario della famosa canzone natalizia Astro del Ciel, tradotta in più di 140

Villach

Villach, la città della luce, durante l’Avvento, si riempie di magia grazie a migliaia di lampadine fanno brillare strade, negozi e mercatini. Qui in Carinzia, sulle sponde dell’incantevole lago Wörthersee, si anima il Villaggio del Lago, palcoscenico principale dei concerti d’Avvento della regione. Lo Stiller Advent, invece, lungo la passeggiata, è accompagnato dallo scintillio del Kristall-Advent allestito sulla piazza Monte Carlo e lungo la via principale, dove le tipiche botteghe presentano l’artigianato locale.

Klagenfurt

Da non perdere, tra i mercatini di Natale 2018 Europa, Klagenfurt – anch’essa sul lago Wörthersee – con le sue oltre 50 deliziose bancarelle che ravvivano la piazza principale, davanti al comune: gli artigiani che presentano i loro preziosi manufatti danno il benvenuto ai visitatori in questa intima cittadina della Carinzia dal fascino rinascimentale.