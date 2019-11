Mercatini di Natale 2019 in Italia: Bolzano e Trentino Alto-Adige

Non solo Austria e Mitteleuropa: i mercatini di Natale 2019 in Italia più belli sono famosi in tutto il mondo e gli amanti delle atmosfere natalizie non possono perdere quelli della Toscana e di Bolzano e in Trentino Alto-Adige.

Nei Christkindlmarkt le offerte di prodotti tipici, artigianato, enogastronomia, decorazioni e addobbi natalizi si uniscono alle idee originali per i regali di Natale 2019.

Ogni mercatino ha le sue caratteristiche, tra casette di legno e piste di pattinaggio, tra mostre di presepi e l’intrattenimento per i bambini: grandi e piccoli resteranno incantati da questa tradizione che è ormai parte integrante del territorio trentino.

Se avete in programma un viaggio o un weekend fuoriporta, ecco i mercatini di Natale 2019 in Italia più belli e più famosi da visitare a Bolzano e in Trentino Alto-Adige.

Mercatini di Natale a Bolzano

Il Mercatino di Natale di Bolzano è stato tra i primi in Trentino Alto-Adige insieme a quello di Bressanone: nato nel 1991, propone sempre una formula vincente che porta in piazza Walther ottanta espositori con artigianato proveniente da tutta la regione, tante idee regalo, profumi e colori tipici del Natale.

Il programma che accompagna al Natale è fitto di eventi e San Nicolò e gli spaventosi Krampus non mancheranno anche quest’anno di farvi visita.

Il Mercatino di Natale di Bolzano è aperto tutti i giorni dal 28 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 dalle ore 10-19 (24 dicembre ore 10-14; 25 dicembre chiuso; 31 dicembre ore 10-18; 1° gennaio ore 12-19).

Mercatini di Natale 2019 in Italia: Trentino Alto-Adige

Merano. Le tradizionali casette in legno e gli stand enogastronomici con i prodotti tipici altoatesini si snodano sulla Passeggiata Lungo Passirio. Tante le iniziative dedicate ai bambini, dalla pista di pattinaggio in piazza delle Terme al divertente programma di laboratori di bricolage per costruire lavoretti, addobbi per l’albero e imparare a cucinare i dolci tirolesi.

Dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, chiuso il 25 dicembre. Per le casette di artigianato: da domenica a giovedì dalle 10 alle 19, venerdì, sabato e festivi dalle 10 alle 20 (24 dicembre ore 10-15.30; 31 dicembre ore 10-15.30; 1° gennaio ore 10-20; 6 gennaio ore 10-18). Per gli stand di gastronomia: da domenica a giovedì dalle 10 alle 21, venerdì e sabato dalle 10 alle 22.30 (24 dicembre ore 10-17; 31 dicembre ore 10-17; 1° gennaio ore 10-21; 6 gennaio ore 10-18).

Bressanone. Piazza Duomo viene costellata delle tipiche casette in legno e illuminata da un imponente albero di Natale. Per i bambini tornano la casetta di Goldy, con i laboratori di Officina Creativa, e la pista di pattinaggio in Piazza Vescovile. Proprio a Palazzo Vescovile si può visitare il Museo dei Presepi del Tirolo.

Dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, chiuso il 25 dicembre. Da lunedì a giovedì ore 10-19, venerdì e sabato 10-19.30, domeniche e festivi ore 9.30-19 (aperture speciali 24 dicembre ore 10-16; 31 dicembre ore 10-16; 1° gennaio ore 12-19, 6 gennaio 10-18).

Brunico. Il centro storico dell’antico borgo medioevale si veste a festa con le bancarelle in via Bastioni, Parco Tschurtschenthaler e nella Oberstadt, nonché con la romantica pista di pattinaggio. Nel Parco Tschurtschenthaler verrà allestito un percorso di presepi provenienti da una collezione privata, mentre nel convento delle Orsoline si potranno ammirare presepi antichi e molto preziosi, in parte risalenti anche a 300 anni fa. Il 22 dicembre, infine, un presepe vivente sfilerà per le vie del centro storico di Brunico.

Dal 28 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 dalle 10 alle 19, chiuso il 25 dicembre (aperture speciali 24 dicembre ore 10-14; 31 dicembre ore 10-19; 1° gennaio ore 10-19).

Vipiteno. Il Mercatino di Natale di Vipiteno con le tradizionali bancarelle si tiene nella storica piazza Città: tante le attività da non perdere, come le gite in carrozza attraverso le vie del centro e il pattinaggio sul ghiaccio nello stadio.

Dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, chiuso il 25 dicembre. Orari di apertura: 10-19; il 24 dicembre dalle ore 10 alle ore 13; orari speciali 31 dicembre ore 10-17, 1° gennaio ore 13-19.

Trento. Le oltre 90 casette in legno del Mercatino di Natale di Trento si trovano tra le due sedi di piazza Fiera e piazza Cesare Battisti, formando un percorso di luci, colori, profumi e sapori difficile da scordare. Tanti gli appuntamenti musicali da non perdere.

Due le piazze: Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, aperto dalla domenica al giovedì dalle 10.00 alle 19.30; venerdì e sabato dalle 10.00 alle 20.30; sabato 14 dicembre 2019 e sabato 4 gennaio 2020 aperto dalle ore 10.00 alle ore 23.00. Il 26 dicembre 2019, il 1° e il 6 gennaio 2020 aperto dalle 10.00 alle 19.30, il giorno di Natale il Mercatino è chiuso.