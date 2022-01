Il dolce scatto di Michelle Hunziker con le figlie Sole e Celeste Trussardi

Un risveglio dolcissimo quello di Michelle Hunziker. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso con i suoi follower su Instagram una foto molto tenera, mentre riceve il bacio del buongiorno dalle sue due figlie più piccole, Sole e Celeste Trussardi, avute con l’imprenditore Tommaso Trussardi, Amministratore Delegato della nota casa di moda, con il quale la showgirl è sposata dal 2014.

“Un buon giorno che inizia con le coccole…“, ha scritto Hunziker su Instagram, a corredo delle foto che la vedono distesa a letto, con un pigiama verde, mentre le piccole di casa le schioccano un bacio su entrambe le guance. “Quanta dolcezza in un solo scatto“, scrive un utente, e ancora: “Siete bellissime”, aggiunge un altro. Commenti super positivi sotto al post, che ha fatto incetta di like collezionando quasi 120mila mi piace.

Sole e Celeste Trussardi sono nate rispettivamente nel 2013 e nel 2015 e Michelle condivide spesso foto e video delle due bimbe sui social. Del resto, la showgirl, mostra spesso momenti della sua vita quotidiana e del suo rapporto unico con tutte e tre le sue figlie, compresa Aurora Ramazzotti naturalmente, con la quale c’è complicità anche sul palco (come dimostra la dolce sorpresa che la giovane aveva fatto a sua madre in occasione dell’ultima puntata di All Together Now).

Insomma, una famiglia molto unita quella di Michelle Hunziker, che durante un’intervista a Verissimo ha raccontato qualche aneddoto divertente sulla sua vita da mamma tris, che si divide tra impegni lavorativi e momenti trascorsi con i suoi cari. “In casa mia c’è un inquinamento acustico incredibile – aveva raccontato a Silvia Toffanin -. Alle 21.30 quando cala il silenzio non sembra vero“.