I migliori bollitori elettrici di design

I bollitori elettrici sono un affidabile alleato in cucina, per la colazione o la pausa relax, e DireDonna vi consiglia i migliori modelli di design.

Che si tratti di una teiera classica o di un prodotto vintage, il bollitore ha sempre rappresentato quasi un elemento d’arredo nelle cucine, specie in quelle americane, e oggi anche da noi.

I modelli elettrici di design oggi cercano di mantenere viva questa peculiarità, attraverso vecchie e nuove forme. E così accanto ai modelli bubble, più panciuti e tradizionali, ne troviamo di più moderni disegnati da designer come Michael Graves.

I bollitori elettrici sono sempre più venduti, quindi vediamo insieme i modelli di design migliori e più acquistati su Amazon affidandoci alle recensioni dei clienti.

I bollitori elettrici di design scelti da DireDonna

Bollitore Stagg Ekg

Questo modello permette di controllare la precisa temperatura dell’acqua, anche a distanza, e mantiene il calore per 60 minuti. Il suo design essenziale e moderno (disponibile anche in bianco), si abbina alla sua funzionalità. Il bollitore è controllabile grazie a un’app.

Pro : efficiente e comodo

: efficiente e comodo Contro: manico non di ottima fattura secondo le recensioni Amazon

Prezzo consigliato: 99,98 euro

Acquista ora

Bollitore elettrico Alessi

Nel gergo del design questo modello è ribattezzato “bollitore a uccellino” per la forma del suo tappo. Disegnato originariamente da Michael Graves nel 1985, viene riproposto in una versione elettrica da Alessi. Il materiale resta sempre 100% acciaio inossidabile.

Pro : semplice ma efficace

: semplice ma efficace Contro: non ha funzioni extra

Prezzo consigliato: 185,71 euro

Acquista ora

Bollitore KitchenAid Classic

Il suo design vintage richiama le cucine anni ’50 e ’60. Il suo involucro volutamente d’altri tempi, e le forme arrotondate contengono al loro interno nuove tecnologie che portano l’acqua a bollire in pochissimo tempo. Disponibile in vari colori.

Pro : prezzo vantaggioso rispetto alla concorrenza

: prezzo vantaggioso rispetto alla concorrenza Contro: non ci sono recensioni negative

Prezzo consigliato: 78,99 euro

Acquista ora

Bollitore Bugatti Vera Easy

Slanciato e elegante, qualcuno lo definisce “bollitore da ufficio“. Disegnato da Andreas Seegatz, arriva in una confezione nera litografata. Il suo utilizzo è davvero semplice, grazie al tappo in superficie e il suo corpo ruotabile a 360°.

Pro : ideale per un regalo

: ideale per un regalo Contro: non ci sono recensioni negative

Prezzo consigliato: 152,10 euro

Acquista ora

Bollitore Smeg

Disponibile in varie tonalità pastello, è un ottimo elemento di design in una cucina dai richiami vintage. Le sue cromature completano il suo aspetto senza tempo. Impugnatura a sfera della leva di attivazione e beccuccio in acciaio inossidabile.

Pro : il più votato su Amazon

: il più votato su Amazon Contro: prezzo forse alto per le sue funzioni

Prezzo consigliato: 154,68 euro

Acquista ora

La nostra scelta: la qualità del brand, il suo interno in acciaio cromato, e le ottime recensioni Amazon ci portano a selezionarlo come il miglior prodotto della lista.

Bollitore Eva Solo 502921

Andiamo in Danimarca con questo bollitore dal design che ricorda una brocca, e dal materiale antigoccia. Contiene 1,5 litri d’acqua ed è ruotabile a 360°.

Pro : sono presenti solo recensioni positive

: sono presenti solo recensioni positive Contro: non ha funzioni extra

Prezzo consigliato: 107,96 euro

Acquista ora

Bollitore Russell Hobbs Bubble

Il design di quest’ultimo modello ricorda una teiera d’altri tempi, nonostante la modernità della sua tecnologia. Russell Hobbs festeggia i 60 anni del brand con un prodotto davvero eccezionale.

Pro : il prezzo più basso

: il prezzo più basso Contro: manca l’indicatore del livello dell’acqua

Prezzo consigliato: 69,99 euro

Acquista ora