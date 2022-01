Nicolas Cage compie 58 anni e annuncia l'arrivo di un figlio con Riko Shibata

Il 7 gennaio 2022 per Nicolas Cage è stato un giorno davvero speciale. Non solo ha compiuto 58 anni, ma ha anche colto l’occasione per dare una splendida notizia: lui e la moglie Riko Shibata aspettano un bambino. A rivelarlo è stato il portavoce dell’attore, che proprio nel giorno del suo compleanno ha dato l’annuncio a People. “Sono davvero euforici, non vedono l’ora di accogliere il bebè“, ha dichiarato al magazine.

Una notizia che arriva a poco meno di un anno dal matrimonio di Cage con Riko Shibata, la giovane donna giapponese a cui l’attore ha detto sì il 16 febbraio 2021. La loro storia è nata a gennaio 2020, poco prima che la pandemia li costringesse a vivere lontani per diversi mesi. Ma ciò non ha spento il loro amore, anzi: Cage ha inviato un anello di fidanzamento alla sua Riko tramite un corriere, e le ha fatto la proposta di matrimonio via FaceTime: insomma, una storia d’amore figlia del proprio tempo. Le nozze, poi, sono state celebrate in gran segreto, alla presenza di pochi intimi, e nell’estate 2021 i due hanno debuttato ufficialmente come coppia sul red carpet di Pig.

Al momento, però, non conosciamo né il sesso del bambino né la data presunta per la sua nascita. Sappiamo, invece, che a creare scalpore è la differenza di età tra i genitori: se Nicolas Cage ha appena compiuto 58 anni, la moglie ne ha appena 27. Quattro in meno rispetto al primo figlio dell’attore, Weston Coppola, nato nel 1990 dalla relazione con la modella Christina Fulton, che lo ha già reso nonno di due nipotini.

Cage, poi, ha avuto un secondo figlio, Kal-El Coppola, nato nel 2004 dal suo matrimonio con Alice Kim. Non si può dire che quella dell’attore sia stata una vita tranquilla, sentimentalmente parlando. Riko Shibata, infatti, è la sua quinta moglie. Dal 1995 al 2000, infatti, è stato sposato con Patricia Arquette; nel 2002 ha detto sì a Lisa Marie Presley (figlia di Elvis), da cui si è separato dopo soltanto un mese e mezzo di matrimonio. Alice Kim è stata la sua terza moglie, per poi convolare a nozze con Erika Koike: come dimenticare il matrimonio celebrato a Las Vegas e finito appena quattro giorni dopo.