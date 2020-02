Olivia Newton-John sta vincendo la sua battaglia con il cancro

Buone notizie per tutti i fan di Olivia Newton-John, ma sopratutto per l’attrice stessa: durante un’intervista la donna ha infatti parlato del suo cancro e della battaglia che sta conducendo, offrendo degli aggiornamenti molto positivi sull’avanzamento della malattia.

Intervistata da Lisa Wilkinson, la 71enne Olivia ha alzato i pugni in aria rispondendo a una domanda sul suo stato di salute, e ha poi detto al pubblico: “Sto veramente molto bene. Grazie per il vostro amore e supporto, lo apprezzo davvero moltissimo. La mia ultima risonanza magnetica ha mostrato che il tumore si sta restringendo e dissolvendo, mentre in alcuni punti invece rimane uguale. In ogni caso sto vivendo bene e mi sento ottimamente.”

Purtroppo questa non è stata l’unica preoccupazione per l’attrice divenuta famosa grazie al musical Grease, al fianco di John Travolta. Gli ultimi 12 mesi sono stati molto difficili in quanto la donna ha dovuto anche affrontare tutte le ripercussioni della rottura dell’osso sacro.

A questo riguardo l’anno scorso l’interprete di Xanadu e Due come noi aveva rassicurato i fan: “Voglio che tutti sappiano che sto bene e che sono nel pieno delle forze. È stato un anno molto complicato perché ho dovuto imparare nuovamente a camminare. Ma sono forte e sono tornata più in forma di prima.”

L’attrice australiana aveva comunicato per la prima volta la diagnosi del suo tumore al seno nel 2018: il primo risultato positivo però risale al 1992, peraltro nello stesso fine settimana in cui il padre moriva, ma la chemioterapia e la mastectomia erano riusciti a fermare l’avanzata del male. Nel 2013 Olivia aveva invece scoperto di avere un cancro alla spalla.

Il segreto della sua calma e della sua grande forza di volontà, ha confidato, risiede nell’amore che la lega al compagno, il produttore John Easterling. : “Mio marito è sempre al mio fianco, è lì pronto a supportarmi. Credo fortemente che vincerò il cancro, è il mio obiettivo“.