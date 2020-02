Orologi uomo Amazon: 5 regali per lui

Per tutte le tasche e per tutti i gusti, gli orologi uomo che si possono acquistare su Amazon sono il regalo ideale per il proprio lui, ma anche per un amico, un fratello o un collega di lavoro oppure per il proprio papà (in vista della Festa del papà del 19 marzo).

Dalle versioni al quarzo a quelle digitali, dai modelli in acciaio fino a quelli in resina colorata, gli orologi uomo si declinano da proposte sportive a soluzioni più eleganti, senza dimenticare gli smartwatch, che fanno felici gli amanti della tecnologia e i fissati con lo sport, che possono monitorare 24 ore su 24 le proprie performance fisiche.

Abbiamo compilato una piccola guida con 5 orologi uomo disponibili su Amazon, da 30 a 300 euro.

Emporio Armani Orologio al Quarzo

Quadrante di colore nero e cinturino in colore argento. La cassa è in acciaio inossidabile. Dimensioni della cassa : 41 millimetri. Display con cronografo.

Caratteristiche: meccanismo al quarzo

Pro: vetro zaffiro

Prezzo consigliato: 305 euro Acquista ora

Sector analogico 240 contemporary

L’orologio cronografo 240 con cassa in acciaio 41mm e quadrante blu unisce la sua essenza sportiva a prestazioni elevate. Funzione: cronografo, finitura cassa: acciaio, bracciale in metallo, cassa: 48x41mm, fibbia deployante.

Caratteristiche: versione cronografo con vetro minerale

Pro: resistente all'acqua fino a 5 atm.

Prezzo consigliato: 149 euro Acquista ora

Casio orologio da uomo

Illuminazione del quadrante e cinque allarmi giornalieri e calendario. Ha cronometro 1/100 e timer.

Caratteristiche: orologio digitale con cinturino in resina colorata

Pro: resistente all'acqua fino a 100 metri

Prezzo consigliato: 26 euro Acquista ora

Orologio uomo Maserati

Orologio Maserati al quarzo da uomo. La cassa in acciaio misura 52×44 mm e monta un vetro minerale. Quadrante blu sunray, bracciale in acciaio con chiusura con fibbia deployante.

Caratteristiche: con movimento MVT. SEIKO VD53 H4.5 e cronografo

Pro: resistente all'acqua fino a 5 atm.

Prezzo consigliato: 159 euro Acquista ora

Honor Band 5 Smartwatch

Orologio con contapassi. Permette una migliore esperienza di allenamento: il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca riduce il rischio di esercizio, tempo di corsa, distanza, velocità, corsa

Caratteristiche: funzione cardiofrequenzimetro, controllo radio, sveglia

Pro: supporta dispositivi GPS collegati, distanza e dati più accurati

Prezzo consigliato: 34,99 euro Acquista ora