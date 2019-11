Pantaloni a sigaretta: per chi sono adatti e come renderli più eleganti

Chic e classici insieme, i pantaloni a sigaretta (slim in inglese) sono un modello immancabile nel guardaroba femminile: solitamente di un tessuto strutturato e adatto a molte occasioni, sono aderenti e arrivano fino alla caviglia.

Molto versatili, perché si può trasformare in outfit da giorno o da sera senza troppo sforzo a seconda degli abbinamenti, si portano più facilmente con diversi tipi di scarpe, come décolleté e ballerine, di un pantalone svasato.

Una piccola guida per scoprire per chi sono adatti i pantaloni a sigaretta e come renderli più eleganti.

Pantaloni a sigaretta: per chi sono adatti

Il modello slim si presta particolarmente a vestire chi ha un fisico a rettangolo , dalla figura longilinea e piuttosto androgina, con poche curve.

, dalla figura longilinea e piuttosto androgina, con poche curve. Chi ha gambe snelle e fianchi stretti può metterle in evidenza con i pantaloni a sigaretta, non voluminosi.

e fianchi stretti può metterle in evidenza con i pantaloni a sigaretta, non voluminosi. Il fisico a clessidra , anche in versione più morbida, viene valorizzato dal modello a sigaretta, in versione asciutta, perché mette in evidenza le curve della silhouette.

, anche in versione più morbida, viene valorizzato dal modello a sigaretta, in versione asciutta, perché mette in evidenza le curve della silhouette. Meglio soprassedere se si ha un fisico a pera, dove la parte inferiore del corpo è più piena di quella inferiore, per non mettere troppo in risalto glutei, fianchi e gambe voluminose.

Come renderli più eleganti