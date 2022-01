È finalmente giunto l’arrivo del Festival di Sanremo 2022, kermesse musicale condotta per la terza volta consecutiva dal suo direttore artistico: Amadeus. È quindi arrivato sul piccolo schermo anche il PrimaFestival, notiziario ufficiale dello show che anticipa news e curiosità di ogni serata prima della messa in onda.

Quest’anno, alla conduzione del format ci sono Roberta Capua, Ciro Priello dei The Jackal e Paola di Benedetto. La presentatrice radiofonica di Rtl 102.5 ha finalmente debuttato all’Ariston, dopo aver comunicato con grande gioia su Instagram l’annuncio del nuovo progetto, condividendo con i fan la bella notizia.

La ventisettenne è infatti molto attiva sui suoi account social, dove può vantare più di un milione e mezzo di follower che la seguono attivamente. Che si tratti di vita privata o lavorativa, Di Benedetto non perde mai occasione di stupire tutti con dei meravigliosi outfit da cui prendere ispirazione.

Andiamo quindi a scoprire quali sono i suoi look migliori e gli accessori must have, da copiare per essere sempre impeccabili in ogni stagione.

La borsa a spalla di Salvatore Ferragamo è un accessorio cool, perfetto per gli outfit invernali e primaverili. La bag, caratterizzata da un design lineare e pulito e dalla finitura opaca, spicca grazie alla sua colorazione sui toni del glicine, mentre una grande fibbia a gancio dorata è incastonata sul davanti. Un tocco glamour adatto ad elevare ogni look.

Si sa, le sneakers bianche stanno bene su tutto, ma proprio tutto. Persino un elegante completo firmato Stella McCarney composto da un lungo tailleur celeste e un paio di pantaloni ton sur ton, modello flare. Del resto, lo ha ribadito anche Di Benedetto nella didascalia dello scatto: “Tra un paio di tacchi e un paio di sneakers, io scelgo le sneakers”.

Infine, per dare un tocco di luce ai suoi outfit, la conduttrice ha più volte scelto Bulgari. Gli eleganti bijoux appartenenti al brand italiano sono perfetti per enfatizzare anche i look più semplici. Nello scatto, infatti, Di Benedetto indossa una semplice t-shirt bianca a costine, ma la collana d’argento, il bracciale rigido e gli anelli le regalano luminosità, rendendo il tutto ancora più cool.