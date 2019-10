Piatti di Natale: le stoviglie più belle per la tavola

I piatti di Natale rendono speciale la cena del 24 e il pranzo del 25 dicembre, contribuendo a creare l’atmosfera di festa e ad esaltare le ricette tradizionali: la nostra redazione ha selezionato le stoviglie più belle per la tavola. Potrete così iniziare a farvi un’idea sulle tendenze e sui colori in voga per il Natale 2019 e iniziare a pensare a come apparecchiare la tavola delle feste.

Non è troppo presto, infatti, per cominciare a dare un’occhiata alle nuove collezioni dei brand di ceramiche, di porcellane e di arredo per la casa pensate appositamente per il periodo dell’anno più amato da grandi e bambini.

Che puntiate a una tavola raffinata e sofisticata o a simboli e colori caratteristici delle feste, a breve troverete sugli scaffali quello che fa per voi. Dai piattini per le tazze della colazione alle scodelle per i tortellini in brodo, ecco i piatti di Natale più belli per la tavola natalizia.

Piatti di Natale 2019