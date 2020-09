Le temperature sono in calo, e avremo presto bisogno di loro: è, quindi, il momento di conoscere i piumini Inverno 2021 e tutte le tendenze che li riguardano. Che colore, forma, pesantezza ha il capospalla su cui conviene investire subito?

Le It-girl hanno già iniziato a dettare legge con lo street style: stretti, oversize, dai bagliori metallizzati, ce n’è davvero per tutti i gusti e, fortunatamente, per tutte le tasche.

Tra i suggerimenti dei brand troverete parka trapuntati, lunghi o corti, ma che si riveleranno sempre la scelta giusta per look da giorno chic e raffinato. Se, invece, la vostra anima è pervasa da forti vibrazioni sportswear, potrete puntare su giacche oversize che sono tra i capispalla più cool di stagione. Non mancano, poi, i modelli audaci, dai colori sgargianti o dai tessuti metallici.

Piumini Inverno 2021: le tendenze

Come scegliere la giacca imbottita che ci terrà al caldo quando le giornate saranno rigide o andremo a dimenticare le caotiche città tra le bianche cime innevate? Per non farci cogliere impreparate, abbiamo pensato di scovare le tendenze piumini Autunno-Inverno 2020/2021 e di raccontarle con modelli diversi per gusto e stile.

Azzurro

Ricorda ghiaccio e cieli sconfinati l’azzurro che è tra i colori più trendy per i piumini Inverno 2021. Moncler ha pensato a un celeste materico per il suo piumino Badymore. Il modello ha cappuccio rimovibile, polsi regolabili e chiusura con zip a doppio cursore che garantisce la massima libertà di movimento. Prezzo 1.350 euro

Argento

Non volete passare inosservate? Il colore giusto è l’argento, come quello della giacca imbottita Mid Lenght Puffer Adidas, che si trasforma anche in gilet. Prezzo 379,95 euro

Metallizzato

Una delle tendenze da non perdere è sicuramente il tessuto metallizzato. Nike Sportswear la declina in lungo, in un parka in piuma indispensabile per affrontare le giornate più fredde della stagione. Prezzo 249,99 euro

Oversize

Se volete imitare le influencer, il modello oversize è quello che fa per voi. Intrigante il pyramide coat in piuma d’oca Ienki Ienki, per proteggersi dal freddo senza rinunciare alle tendenze. Prezzo 1.160 euro

Vegano

Sempre da Ienki Ienki arriva una proposta imprescindibile, il piumino vegano, con collo a imbuto e cintura in vita rimovibile. Prezzo 1.130 euro

Gilet

Non solo giacca: il piumino è anche gilet, per le giornate meno fredde e i look più originali. Il grintoso piumino senza maniche Isabel Marant è in pelle di agnello. Prezzo 1.490 euro

Matelassé

Moltiplica la sensazione di morbidezza tipica del piumino il tessuto matelassé del Nicolina Coat di STAND STUDIO. Questo giacchetto lungo ha un cappuccio ed è dotato di chiusura a bottoni asimmetrica sul davanti.

Reversibile

Tra i tanti trend anni Ottanta che tornano sulle passerelle c’è anche quello della giacca reversibile. Max Mara lo interpreta con questo raffinato piumino car coat midi in piuma d’oca realizzato in taffetà tecnico cangiante antigoccia, con interno a contrasto, cappuccio e tasche a filettone. Prezzo 695 euro

Con inserti

Molto glam i modelli con inserti. In questo caso, nel capo firmato Herno, una cappa oversize nell’iconico 80g Nylon Ultralight, sono in pelliccia sintetica dal pelo corto. Disponibile in due colori super chic: Ortensia e Lilla. Prezzo 490 euro