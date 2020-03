Planetaria, quali sono le funzioni e le migliori da acquistare

La planetaria, un piccolo elettrodomestico da collocare tra il robot da cucina e l’impastatrice, è utilissimo per risparmiare tempo e realizzare le ricette dolci e salate in maniera professionale: vediamo quali sono le funzioni e le migliori da acquistare.

Il suo nome deriva dal movimento che compie il braccio. Infatti, è molto simile a quello dei pianeti, rotatorio e combinato a un moto circolare, per mescolare al meglio gli ingredienti liquidi e solidi.

Si utilizza per realizzare pasta fresca, pasta frolla, pizza, pane, panna montata, muffin, albumi a neve.

Planetaria: quali sono le funzioni

Le funzioni della planetaria sono numerose. Si utilizza, infatti, per:

impastare gli impasti lievitati (pane, pizza, focaccia, brioche, panettone, pandoro);

gli impasti lievitati (pane, pizza, focaccia, brioche, panettone, pandoro); montare gli impasti liquidi o semiliquidi (come albumi, pastelle, panna);

gli impasti liquidi o semiliquidi (come albumi, pastelle, panna); mescolare gli impasti né troppo liquidi né solidi (di ciambelloni, torte, pasta frolla, pasta fresca, pasta brisé, pasta choux).

Le migliori planetarie da acquistare

La planetaria va scelta in base alle esigenze, allo spazio in cucina e, naturalmente, al budget a disposizione. Le sue funzioni dipendono soprattutto dal tipo di frusta disponibile. A filo per montare, piatta per impasti a densità media, gancio per i lievitati.

La nostra redazione ha selezionato le migliori planetarie in commercio tra cui scegliere per una cucina like a Pro.

Kenwood Impastatrice Planetaria

Un pezzo di design, in metallo pressofuso, dalla linea morbida ed avvolgente. L’elegante ciotola in acciaio ha la capacità di 5 litri ed è dotata di un pratico manico per agevolare l’impugnatura. Sono 3 gli utensili di miscelazione ed impasto in metallo: frusta K, gancio impastatore, frusta a filo. Regolazione elettronica delle velocità di lavorazione.

Prezzo consigliato 282,55 euro. Acquista ora

Klarstein Lucia Rossa

Perfetto aiutante in un cucina, è non solo planetaria e impastatrice. Ma anche robot con 1200W di potenza, recipiente in acciaio inox da 5 litri, tritacarne e frullatore supplementari. Il meccanismo di apertura per il braccio multifunzionale è ribaltabile verso l’altro e garantisce il facile utilizzo dei ganci e della terrina. Gli agganci per tritacarne e blender possono essere montati e smontati in poche mosse.

Prezzo consigliato 149,99 euro. Acquista ora

Electrolux Assistent

La struttura robusta, in alluminio pressofuso, consente l’autoblocco a pressione, per la sicurezza. Sono 10 le regolazioni della velocità con cambio graduale, e con luce led blu per una visione ottimale del contenuto. Una planetaria completa di gancio per impastare, frusta piatta e frusta a filo.

Prezzo consigliato 291,89 euro. Acquista ora

Impastatrice Hauswirt

Una proposta semplice da usare e dotata di tutto il necessario per impasti perfetti. Lo schermo LCD è in grado di visualizzare con precisione il tempo e la velocità, e ha la funzione di temporizzazione, per evitare operazioni errate. Ha 8 velocità, coperchio paraschizzi e protezione contro il surriscaldamento che spegne l’apparecchio.

Prezzo consigliato 159,99 euro. Acquista ora

Amazonbasics

Una soluzione basic ideale per principianti e per chi ha la cucina piccola e poco spazio. Mescola tutti i tipi di ingredienti rapidamente grazie al motore da 800 watt. Ha controllo elettronico tramite 7 velocità e funzione di pulsazione per una consistenza perfetta.

Prezzo consigliato 74,46 euro. Acquista ora