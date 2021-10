Postalmarket è pronto a fare il suo ritorno nelle edicole: l’iconico catalogo, nato nel 1959 da un’intuizione dell’imprenditrice Anna Bonomi Bolchini, è stato l’antesignano dell’e-commerce, portando nelle case di milioni di italiani qualsiasi cosa desiderassero. E nel 2021, grazie al ceo Stefano Bortolussi, torna la possibilità fare acquisti scegliendo da una rivista cartacea. Il catalogo, disponibile in edicola dal 23 ottobre, questa volta si arricchisce anche di un sito web, ma la sua veste rimane la stessa: non manca, infatti, la testimonial, che per l’edizione autunno/inverno 2021 è Diletta Leotta.

“È per me un onore essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo Postalmarket. Nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza, da Cindy Crawford a Claudia Schiffer, da Carla Bruni a Monica Bellucci. E’ quindi un grande privilegio comparire sul mitico catalogo che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza, anticipando di alcuni decenni il successo della vendita online”,

ha detto la giornalista. E, in effetti, Postalmarket è stato un pioniere della vendita per corrispondenza: per la prima volta gli italiani avevano accesso a tutto ciò che si potesse desiderare, prodotti di qualsiasi tipo erano a portata di mano. E la consegna a domicilio suppliva alla mancanza di grandi magazzini o di negozi specializzati in gran parte del territorio nazionale. Un’esperienza del tutto nuova, che è cresciuta a dismisura negli Anni ’60 e ’70 e che, però, con il passare degli anni è stata progressivamente sostituita dall’avvento di internet e dell’e-commerce. Nonostante la chiusura definitiva avvenuta nel 2007, però, l’attuale ceo ha acquisito il marchio Postalmarket e lo ha riportato in vita. Riportando nel presente anche l’abitudine, ormai persa, di sfogliare un catalogo cartaceo.

“Il nuovo Postalmarket sarà un portale del Pop del Made in Italy, dedicato alle imprese italiane di grandi e medie dimensioni per la vendita classica da ecommerce e alle piccole imprese, fino ad arrivare ai bottegai e alle loro associazioni di categoria nel area marketplace e dropshipping. A differenza dei portali già esistenti, Postalmarket tornerà anche carta stampata, dando spazio a curatori di spicco per ogni categoria, moda, design, beauty, food & wine, tech, e riportando nelle case quella passione per gli acquisti che negli anni 70 e 80 solo quel catalogo riusciva a dare.E ricordate: con Postalmarket uso la testa, e ogni pacco che mi arriva è una festa”,

si legge sul profilo Instagram del catalogo. Lo stesso profilo in cui la rivista ha annunciato il suo ritorno, passando attraverso il ricordo di tutte le generazioni che l’hanno sfogliata e amata: