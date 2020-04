Quentin Tarantino racconta com'è lavorare con Brad Pitt

Quentin Tarantino ha raccontato come è lavorare con Brad Pitt. Il regista, durante l’intervista in un podcast, ha rivelato alcuni dettagli relativi al set di Once Upon a Time in… Hollywood. Tarantino ha raccontato questa curiosità durante il nuovo episodio di 3 Girls 1 Keith, programma podcast condotto dalla comica americana Amy Schumer. Durante la puntata Tarantino ha discusso della realizzazione del film e di come gli attori si comportavano sul set.

Il regista di Once Upon a Time in… Hollywood ha raccontato di come lui e Brad fossero in disaccordo su come impostare la scena in cui Pitt sale sul tetto di Rick Dalton per aggiustare l’antenna.

L’idea del regista era quella di togliere prima la camicia hawaiana e poi la maglietta con la scritta Champions. L’attore, perplesso e timido, sembra abbia riposto “Devo perdere tutto questo tempo? La toglierò in un colpo solo.” Il regista ha poi continuando raccontando anche la scena del capanno degli attrezzi. Anche in questo caso Quentin Tarantino ha esaltato la bravura di Brad Pitt. “Il modo in cui indossa i guanti e il modo il cui ha il filo in mano gli conferisce un aspetto da macho. Sa cosa sta facendo.”

Il film Once Upon a Time in… Hollywood è valso a Brad Pitt una serie di premi. Il premio Oscar come Miglior attore non protagonista, il BAFTA Award, il Golden Globe e il SAG Award. Pitt ha esordito nel mondo del cinema con il film Thelma & Louise nel 1991 e da lì in poi ha collezionato una serie di successi e ha dimostrato di essere un’attore molto versatile e capace.