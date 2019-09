15 regali per il compleanno del papà

Sebbene spesso lo conosciamo meglio di chiunque altro, quando arriva il momento del compleanno del papà andiamo in crisi perché non sappiamo cosa regalargli, per questo DireDonna vi propone 15 regali per l’occasione. Grazie ai suggerimenti e alle recensioni Amazon siamo qui per venire in vostro soccorso con idee originali e darvi qualche spunto intelligente e per tutte le tasche.

La piattaforma commerciale online vi permette di spaziare in ogni campo, e così potete scegliere tra trapani e avvitatori di ultima generazioni, regali tecnologici come i moderni smartwatch e proposte più classiche. Il rasoio, le cravatte e la cintura di pelle sono solo alcune delle opzioni tra le quali selezionare i regali per il compleanno del vostro papà.

Le recensioni degli attenti clienti Amazon ci hanno permesso di stilare questa lista di 15 idee regalo imperdibili per ogni budget e adatte ad ogni gusto. Vediamole insieme.

15 idee regalo per il compleanno del papà

Rovtop Cavatappi Elettrico

Per gli amanti del buon vino, un’idea simpatica e low cost. Questo apribottiglia elettrico si carica attraverso cavo USB. Senza sforzo, premendo un semplice pulsante, vi permette di rimuovere tappi a aprire le vostre bottiglie.

Prezzo consigliato: 22,99 euro

Astra Accappatoio in Spugna con Cappuccio

Comodo accappatoio in spugna da usare in casa, in palestra o in piscina. Composto al 100% di cotone molto fine, arriva fino ai polpacci o alle caviglie. Disponibile in taglie e colorazioni differenti.

Prezzo consigliato: 34,90 euro

Cassetta portautensili Stanley Fatmax

Questa borsa da lavoro porta attrezzi ha una base in plastica resistente e manico reclinabile in metallo. Le tasche si trovano sia all’interno che all’esterno. L’impugnatura è in gomma morbida.

Prezzo consigliato: 66,00 euro

iWALK Caricatore Power Bank

Comodo, portatile, con attacchi per ogni tipo di cavo USB collegabile a vari modelli di cellulari. Si può tenere lo smartphone in carica anche quando il power bank è in modalità di recupero.

Prezzo consigliato: 32,99 euro

Docking Station

Una novità sul mercato, possiamo definire la docking station come una mensola portatile porta accessori. I suoi ripiani permettono di tenere orologio, portafoglio, occhiali e cellulare insieme. Presente anche la fessura per inserire il cavo di ricarica del telefono.

Prezzo consigliato: 32,90 euro

Confezione Regalo Cintura-Portafoglio-Portachiavi

I tre prodotti presenti in questo box sono di ottima fattura e molto eleganti. Realizzati in pelle nera, sono durevoli. I clienti Amazon si dicono molto soddisfatti di questo acquisto.

Prezzo consigliato: 30,37 euro

grilljoy Set di utensili per barbecue

Per gli amanti delle grigliate all’aperto questo grembiule porta utensili è perfetto come regalo di compleanno. Questo set include sette pezzi, spatola, forchetta, pinza, grembiule grill, guanto per barbecue, sale e pepe shaker.

Prezzo consigliato: 18,99 euro

Set Rasatura

Un elegante set per la rasatura dal richiamo vintage, composto da pennello per la barba con setole di puro tasso, supporto per accessori e ciotola in acciaio inox.

Prezzo consigliato: 32,99 euro

Kit Cura per la barba

Collegandoci all’idea precedente, passiamo a prodotti per la cura della barba, molto in voga oggi. Il kit include spazzola e pettine, più una serie di prodotti da applicare sulla barba, tra cui olio e cera.

Prezzo consigliato: 22,69 euro

Fitbit Charge 3

Se il vostro papà ama mantenersi in forma e la domenica mattina la dedica alla corsa, questa idea regalo è molto utile e moderna, specie se la corsa è a livello agonistico. Non è un semplice orologio, registra i battiti cardiaci e ti allena con 15 programmi, tra i quali bici, nuoto e yoga.

Prezzo consigliato: 149,95 euro

TECCPO Trapano avvitatore con percussione

Uno dei trapani più acquistati su Amazon vi permette con un solo utensile di compiere un gran numero di attività. Ci sono ben 35 accessori, massima capacità di foratura su calcestruzzo e muratura, batteria più duratura e con risparmio energetico.

Prezzo consigliato: 89,99 euro

Cravatta Massi Morino

Per un regalo elegante, questo cofanetto contiene una cravatta, un fazzoletto, una clip da cravatta e un paio di gemelli, tutti abbinati. Disponibile in varie fantasie e colori.

Prezzo consigliato: 19,90 euro

Barbecue da tavolo De’Longhi BQ60

Vi consigliamo un piccolo barbecue elettrico, utilizzabile anche in casa. La sua griglia si può girare facilmente e la vaschetta raccoglie il grasso senza sporcare.

Prezzo consigliato: 105,00 euro

Giradischi Vintage Musitrend

Questo giradischi dal design vintage ha la custodia in legno. Funziona a tre velocità, grazie al software incluso può registrare i brani trasformandoli in file digitali. Si può collegare un lettore CD tramite l’ingresso AUX.

Prezzo consigliato: 68,49 euro

Mappa del mondo con bandiere da grattare

Su Amazon spopola, e tutti ne vogliono una. Questa mappa del mondo da grattare con le bandiere di tutti gli Stati è un ottimo complemento d’arredo. Arriva in una confezione tubolare personalizzata con il nome del destinatario sull’etichetta. In regalo la mappa dell’Europa.

Prezzo consigliato: 17,97 euro

