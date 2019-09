Regalo per il fidanzato: 15 idee sotto ai 100€ per fare colpo

DireDonna vi guida nella scelta del regalo perfetto per il vostro fidanzato, con 15 idee sotto i 100 euro per far colpo su di lui. Che sia per il suo compleanno, un traguardo lavorativo o un vostro anniversario, la scelta del dono è sempre importante, e spesso non semplicissima.

Le nostre proposte, fissato un tetto massimo di 100 euro per il budget, variano dai regali tecnologici che semplificano la vita agli accessori per lo sport o per la sua auto. I regali classici non tramontano mai, come gli orologi o i portafogli. Tra le idee più moderne e trendy troviamo, invece, gli altoparlanti intelligenti come Alexa.

Si può fare quindi bella figura fissando una spesa massima? Certo, le offerte Amazon, come consigliate dai suoi clienti, offrono una vasta gamma di spunti dei grandi marchi a prezzi davvero vantaggiosi.

Vediamo insieme le nostre 15 idee regalo sotto i 100 euro per il fidanzato.

Idee regalo per il fidanzato

Echo Dot

Questo altoparlante intelligente con integrazione Alexa è il regalo più ricercato del momento. Grazie ai comandi vocali potrai scegliere quale brano ascoltare, usare la messaggistica istantanea, e ancora una vasta gamma di azioni. Grazie ai 4 microfoni a lungo raggio, Alexa è in grado di sentirti da qualsiasi punto della stanza.

Prezzo consigliato: 59,99 euro

Confezione regalo Pierre Cardin

Questo elegante set include cintura e portafoglio in vera pelle. Casual ma raffinati, i due accessori sono di ottima fattura, con il logo del brand e raccomandati vivamente dai clienti soddisfatti di Amazon.

Prezzo consigliato: 53,20 euro

Rasoio Philips OneBlade

Grazie alla tecnologia OneBlade, il rasoio Philips consente di radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza. Può essere utilizzato sia sulla pelle asciutta che bagnata, anche sotto la doccia. La batteria è ricaricabile e ha una autonomia di 45 minuti.

Prezzo consigliato: 44,99 euro

Diesel Orologio Analogico

Questo orologio analogico è realizzato in policarbonato con finitura opaca, corona in acciaio inossidabile e cinturino in silicone. Resistente alla pressione dell’acqua, grazie al suo design si adatta a look sportivi e eleganti.

Prezzo consigliato: 83,36 euro

Zaino da trekking

Per i più avventurosi questa idea regalo sarà sicuramente interessante. Disponibile in vari colori, questo zaino da trekking è realizzato in cotone e tela robusta. Ha moltissime tasche ed è l’ideale per attività all’aperto, grazie alla sua resistenza e leggerezza. Tutti i clienti Amazon si dicono soddisfatti dell’acquisto.

Prezzo consigliato: 36,99 euro

Set di Utensili per Barbecue

Questo set è composta da 26 utensili da barbecue in acciaio inossidabile. Un vero e proprio kit completo per le sue grigliate all’aperto, in una comoda valigetta in alluminio. Contiene coltelli, spatola svizzera per coltelli, pinze elettriche, spazzola per imbastitura, spazzola per la pulizia, supporti per mais e spiedini.

Prezzo consigliato: 36,98 euro

Lampada lunare 3D

Questo splendido oggetto d’arredamento è una lampada al LED, luminosa e adatta ad ogni ambiente. La sfera a forma di luna e con superficie molto realistica è poggiata su una base in legno. La luce è regolabile in calda e fredda grazie a un pulsante.

Prezzo consigliato: 34,99 euro

Tablet Fire HD 8

Questo tablet è uno dei prodotti più convenienti della nostra lista. A soli 99 euro potete acquistare uno dei migliori modelli sul mercato, grazie ai prezzi di Amazon. Schermo brillante, 16 GB di memoria, autonomia della batteria di circa 10 ore, davvero imperdibile.

Prezzo consigliato: 99,99 euro

SID & VAIN® borsa toiletry

Questo borsello è in vera pella, e può essere utilizzato tutti i giorni o come beauty case da viaggio. Interamente fatto a mano, è molto pratico e raffinato. Ha tre tasche con cerniera e un’ottima capienza. Un regalo elegante e utile.

Prezzo consigliato: 59,90 euro

Amazfit Bip Smartwatch

Gli smartwatch sono l’ultima frontiera degli orologi. Questo modello prodotto da Amazon fa da cardiofrequenzimetro, gps, barometro e controlla le tue attività fisiche. Ottimo per lo sport a corpo libero e per le corse in biclicetta.

Prezzo consigliato: 69,99 euro

Spazzolino Elettrico Oral-B PRO 2 2500

Per una igiene dentale perfetta Oral-B resta il leader nel settore. Questo spazzolino elettrico ricaricabile rimuove il 100% di placca in più, grazie alle testine rotonde che garantiscono gengive più sane. Grazie al timer aiuta a spazzolare i denti il tempo necessario.

Prezzo consigliato: 79,50 euro

Smarthphone UMIDIGI A3 Pro

Ebbene sì, su Amazon, con un budget al di sotto dei 100 euro, potete acquistare anche un ottimo Smarthphone. Sistema Android, 3 slot per sim e scheda sd, notch nella parte superiore del display HD e fotocamera 12 MP. I clienti Amazon sono soddisfatti dell’acquisto.

Prezzo consigliato: 94,99 euro

Eau de Toilette Boss by Hugo Boss

Un profumo inconfondibile, ad un ottimo prezzo su Amazon. Confezione da 100 ml con lo spirito di Boss racchiuso in una bottiglia, uno dei più famosi e acquistati dagli uomini. Testa Red Apple, cannella e cuore floreale.

Prezzo consigliato: 86,28 euro

Auricolari Bluetooth 5.0

Niente più fili, gli auricolari bluetooth sono l’ideale per lo sport, per la guida, per il lavoro. Sono ricaricabili, con un audio ancora migliore dei tradizionali auricolari, e hanno una base magnetica nella quale riporli.

Prezzo consigliato: 29,99 euro

Borsone per palestra Adidas

Chiudiamo con uno splendido borsone sportivo firmato Adidas. Spazioso, con comode tasche, materiale leggero ma resistente. Gli utenti Amazon consigliano la taglia media, ma è disponibile in varie dimensioni.

Prezzo consigliato: 29,95 euro

