La prima foto di Robert Pattinson vestito da Batman

Qualcuno aveva messo in dubbio le sue capacità recitative, altri invece il suo fisico, ritenuto inadeguato per un personaggio massiccio e potente come quello di Batman. Oggi però Robert Pattinson si prende la sua rivincita e fa vedere al mondo intero di essere il perfetto Bruce Wayne.

Merito del regista Matt Reeves, il quale ha pubblicato un primissimo test video in cui si vede per la prima volta l’attore indossare il costume del Cavaliere Oscuro Batman. E a tutti gli effetti l’armatura del supereroe sembra assolutamente adeguata: un cappuccio scuro, il torso rinforzato con un’icona del pipistrello priva di orecchie e una maschera che sembra legata al collo come fosse un ampio collare sono tutti i tocchi di classe del nuovo design.

Moderno ma tutt’altro che ridicolo, per quanto sia difficile commentare la breve clip della durata inferiore al minuto, il costume di Batman richiamerebbe anche un dettaglio proveniente dai fumetti: il logo del costume a forma di pipistrello sembra essere composto da alcune parti di pistole, così da richiamare la leggenda che vuole proprio essere stato fuso a partire dall’arma che uccise i genitori di Bruce Wayne.

Già da alcune settimane sono in corso le riprese del film che mostra una versione più giovane del Batman visto sino ad adesso nei film della Justice League, interpretato da Ben Affleck. Il cast di personaggi è molto ricco e vede Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle, alias Catwoman, Colin Farrell in quelli di Pinguino, Paul Dano nella parte del misterioso Enigmista e John Turturro coprente il ruolo del boss della mafia di Gotham City, Carmine Falcone. Jeffrey Wright impersona invece il sodale di Batman, il Commissario Gordon, mentre Andy Serkis sarà il fidato maggiordomo Alfred Pennyworth.

L’uscita nelle sale cinematografiche americane di Tha Batman è stata fissata al 25 giugno 2021. Recentemente Robert Pattinson, eletto dalla matematica uomo più bello al mondo, è stato visto in compagnia della compagna Suki Waterhouse, recante un anello al dito che potrebbe simboleggiare un fidanzamento e quindi un prossimo matrimonio.