Robert Pattinson: prima foto dal set di The Batman

Sono ufficialemte iniziate le riprese di The Batman, il film che vedrà come protagonista Robert Pattinson, ed è subito arrivata la prima foto dal set. Se speravate già di vedere l’attore di Twilight nei panni dell’eroe mascherato più famoso di sempre dovrete attendere ancora. Ma il regista Matt Reeves ha voluto comunque stuzzicare l’interesse con la foto del primo ciack della pellicola, postandola su Twitter.

C’è infatti molta curiosità intorno a The Batman, soprattutto per Robert Pattinson, considerato da buona parte dei fan del supereroe e dei cinecomics inadatto al ruolo.

Decisamente troppo presto per dare un giudizio, dato che non abbiamo avuto ancora la possibilità di scoprire nulla su questo lungometraggio. Infatti, anche sulla possibile trama, circolano solo voci e teorie, per ora non confermate. Le uniche certezze sono i personaggi antagonisti di Catwoman e Pinguino.

Stando alle prime indiscrezioni il film dovrebbe svilupparsi come una detective story: Batman, sulle tracce di alcune morti sospette, incrocerà i peggiori criminali di Gotham City. L’arco temporale potrebbe stupirci, portandoci molto indietro nella storia dell’uomo pipistrello.

Il film, prodotto da Warner Bros. Pictures, oltre a vedere Robert Pattinson nei doppi panni di Batman e Bruce Wayne, prevede un cast molto ricco. Zoë Kravitz sarà Selina Kyle / Catwoman, Colin Farrell interpreterà Oswald Cobblepot/Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD, John Turturro sarà Carmine Falcone e Andy Serkis il maggiordomo Alfred.

L’uscita del film è prevista per il 2021, tempi abbastanza celeri per una maxi produzione di questo genere.