Saldi invernali 2021: date e calendario regione per regione

Con un annus horribilis come questo, non c’è niente di meglio, per consolarsi, che fare un po’ di shopping durante i saldi invernali 2021: la nostra redazione vi anticipa date e calendario regione per regione, nella speranza che il pensiero di “coccolarvi” e farvi più belle vi tiri su il morale durante queste festività un po’ sottotono a causa della pandemia da Covid-19.

Certo, qualche acquisto non ci permetterà di tornare alla normalità, né di dimenticare le difficoltà, ma pensiamo che a volte un tocco di leggerezza possa aiutare ad affrontare con il piede giusto anche i momenti più complessi.

Quest’anno, però, la prima raccomandazione non riguarda cosa comprare, la percentuale di sconto sul cartellino e nemmeno la politica dei cambi e dei resi. Riguarda l’invito a uno shopping responsabile e attento alle regole e alle accortezze da mettere in atto per limitare la diffusione del Coronavirus. Ormai le conosciamo (o dovremmo conoscerle) a memoria. Dovrebbero essere entrate a far parte delle nostre abitudini. Eppure c’è ancora chi non indossa correttamente la mascherina su naso e bocca, chi non igienizza le mani entrando in un negozio, chi si accalca alla cassa senza rispettare il metro di distanza necessario. Le indicazioni vanno seguite sempre e alla lettera, specialmente in giornate come quelle dei saldi in cui sono tante le persone che si riversano nei centri commerciali e nelle vie dello shopping delle città (salvo ordinanze dedicate di cui ancora non si è a conoscenza).

Il nostro consiglio è quello di evitare, se possibile, giorni e orari di punta per i vostri acquisti. In alternativa, chi non se la sente quest’anno di girare per negozi potrà puntare sullo shopping online, che come vedremo sarà un punto fermo in un panorama quanto mai instabile. Preferibilmente sostenete attività di zona o comunque il Made in Italy.

Del resto, le restrizioni con cui già nel periodo natalizio dobbiamo fare i conti, cambieranno ampiamente le modalità dei saldi invernali. Vediamo come.

Saldi invernali 2021: date (di inizio e fine) regione per regione

I primi saldi 2021 nei negozi fisici non coincideranno, come di consueto, con il termine delle festività. Inizieranno con un ritardo variabile, tra una e quattro settimane, in base alla situazione epidemiologica che viene valutata regione per regione.

Alcune regioni hanno già stabilito quando iniziano i saldi invernali 2021, anche se le date saranno più variabili, potrebbero cambiare nelle prossime settimane e dipenderanno da fattori come chiusure, misure del governo, prevenzione sanitaria e limitazioni della mobilità.

Emilia Romagna : dal 30 gennaio 2021, con possibilità di promozioni nei 30 giorni precedenti.

: dal 30 gennaio 2021, con possibilità di promozioni nei 30 giorni precedenti. Lazio : dal 12 gennaio 2021, con possibilità di promozioni nei 30 giorni precedenti.

: dal 12 gennaio 2021, con possibilità di promozioni nei 30 giorni precedenti. Liguria : dal 29 gennaio 2021.

: dal 29 gennaio 2021. Marche : 16 gennaio – 15 marzo 2021, con promozioni già dal 15 dicembre 2020.

: 16 gennaio – 15 marzo 2021, con promozioni già dal 15 dicembre 2020. Toscana : dal 30 gennaio 2021, con possibilità di promozioni nei 30 giorni precedenti.

: dal 30 gennaio 2021, con possibilità di promozioni nei 30 giorni precedenti. Veneto: dal 30 gennaio 2021, con possibilità di promozioni nei 30 giorni precedenti.

Per le altre regioni si è ancora in attesa di notizie.

Il calendario dei saldi online

Se siete in cerca di qualche certezza, merce rara in questo periodo, per ora la troverete nelle date dei saldi online 2021, che sono già state fissate e che dovrebbero rimanere invariate. Ecco il calendario degli sconti per gli acquisti sul web regione per regione, che iniziano per tutti a partire da lunedì 4 gennaio.