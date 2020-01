Cappotti in saldo: gli sconti Zara, Asos e Diffusione Tessile

Lo shopping impazza con le vendite promozionali invernali: tanti i cappotti i saldo da acquistare grazie agli sconti Zara, Asos e Diffusione Tessile.

I modelli e i colori in linea con le tendenze della moda Autunno-Inverno 2019-2020 prevedono lunghezze oversize e trequarti, stampe a quadri e in pied-de-poule e un mare di proposte in ecopelliccia, in tinta unita o in versione animalier. Ecco i consigli della redazione di DireDonna per acquistare (anche online) i più bei cappotti in saldo.

Cappotti in saldo: gli sconti Zara

È con collo alto il cappotto di Zara in pelliccia sintetica con stampa leopardata con cappuccio.

In tessuto misto lana il paletot Zara con collo a revers ampi e maniche lunghe. La cintura dello stesso tessuto è rimovibile.

Maniche lunghe con tasche anteriori con patta per il capospalla spigato di Zara con cintura rimovibile dello stesso tessuto.

I cappotti in saldo da Asos

Il cappotto di Asos Design con spalle strutturate e chiusura con un bottone è stile boyfriend dalla vestibilità ampia. Acquista ora

Di Asos Design il capospalla coocon testurizzato rosa con collo a rever e chiusura con bottoni a pressione. Vestibilità classica. Acquista ora

Asos Design propone in modello lungo in ecopelliccia bordeaux con rever oversize e chiusura con bottoni a pressione. Vestibilità classica. Acquista ora

Diffusione Tessile: i cappotti scontati